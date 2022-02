Nella casa del GFVip 6 è scoppiato il "Caldonazzo-gate". Sebbene la regia abbia cercato di censurare l'accaduto, nella 44^ puntata la vicenda è stata tirato in ballo al momento delle nomination. Terminata la diretta, Nathaly Caldonazzo ha confidato all'amico Antonio Medugno di temere l'espulsione dal gioco.

L'accaduto

Lo scorso mercoledì, Jessica Selassié in lacrime aveva raccontato a Miriana Trevisan e Sophie Codegoni di una frase bruttissima pronunciata da Nathaly nei suoi confronti. A quel punto la regia aveva deciso di rimuovere le immagini e silenziare i "vipponi" che trattavano l'argomento.

Alla stessa Caldonazzo è stato chiesto in confessionale di non parlare dell'accaduto.

Nella 44^ puntata del GFVip, però, Sophie Codegoni ha vuotato il sacco. La diretta interessata, durante le nomination, ha dato un voto alla showgirl romana perché non poteva accettare determinate situazioni. Incalzata da Signorini, la 19enne milanese ha ripetuto la presunta frase pronunciata da Caldonazzo: "E' stato detto che Jessica e Lulù sono protette dagli z... perché sono delle zi..."

La gieffina ha negato: "Ho detto questo? Non credo, portatemi i video".

I dubbi di Nathaly

Dal momento che la maggior parte dei "vipponi" ha confermato quanto detto da Caldonazzo, Signorini ha chiesto alla regia di cercare il video.

Al ritorno da una pausa pubblicitaria, il conduttore del Reality Show ha mandato in onda una chiacchierata in veranda tra Nathaly, Sophie e Alessandro. In quel frangente, la 52enne ha esclamato: "Che bassezza". A quel punto Signorini ha spiegato che c'è una grande differenza tra quello che è stato riportato e quello che è realmente accaduto.

Jessica Selassié, però, ha precisato che non era quello l'episodio incriminato ma un altro.

Terminata nal diretta, la showgirl si è confidata con Antonio. La diretta interessata ha ammesso di avere paura dell'espulsione: "Lunedì tu esci e io vengo squalificata". Secondo la 52enne, se la regia entra in possesso dei video che dimostrano le frasi incriminate, ci sono gli estremi di un provvedimento disciplinare.

Tuttavia, Medugno ha cercato di rassicurare la coinquilina. A detta del tiktoker campano, il televoto non può essere annullato. Dal canto suo Caldonazzo, però, ha riferito che potrebbero intervenire dopo l'uscita di Antonio.

Basciano ha ascolto la frase

Nel frattempo, Basciano ha ammesso di avere ascoltato la frase pronunciata da Nathaly Caldonazzo. Parlando con Antonio, il 32enne ligure ha spiegato di avere sentito tutto. Al momento delle nomination, Alessandro ha preferito non vuotare il sacco come la sua fidanzata solamente per non mettere nei guai la coinquilina e per non alzare un polverone mediatico.

Infine, il diretto interessato ha rivelato di credere nel rapporto di amicizia instaurato con Nathaly. Per questo motivo non ha voluto gettare altra benzina sul fuoco.