Durante la scorsa diretta del Grande Fratello Vip, il compagno di Manila Nazzaro, Lorenzo Amoruso, ha pubblicato un messaggio che ha fatto molto discutere, dicendo di voler prendere le distanze dalla sua compagna. A distanza di qualche giorno, il calciatore ritorna sui social per pubblicare un nuovo post di duro sfogo.

GF VIP, il nuovo sfogo di Lorenzo su Manila

Nel corso della diretta di lunedì 7 febbraio, sui social Lorenzo ha pubblicato un post dicendo di essere innamorato di una donna che non accettava soprusi, diversa da quella che ora si dimostra al Grande Fratello Vip e che quindi si prendeva del tempo per riflettere.

A distanza di due giorni, il compagno della gieffina ha pubblicato un nuovo post, con scritto:”Il problema oggi è che si vive in un mondo al contrario, dove più sei cattivo e più ottieni mentre invece la bontà e altruismo vengono scambiati per falsità e dunque i furbi se ne approfittano. In un mondo dove la maleducazione è consideraa normalità e la gentilezza una debolezza, un mondo al contrario dove io non mi ci ritrovo più. Provo solo una gran vergogna per quello che siamo diventati”. Tuttavia ancora l’ex Miss Italia è all’oscuro di tutto questo e non ci resta che attendere la prossima puntata per scoprire come Manila reagirà davanti a queste nuove e dure dichiarazioni.

GF Vip, Kabir deluso dalla nomination di Manila

Intanto la Miss Italia, all’interno della casa del Grande Fratello Vip, continua ad avere dei momenti non facili. Manca circa un mese alla fine del programma ed è normale per chi, come Manila, è lì da inizio programma quindi da settembre, che i nervi comincino ad essere sempre più tesi e si accumuli sempre di più la stanchezza mentale.

Negli ultimi giorni, a mettere a dura prova la ex Miss Italia, ci ha pensato Kabir Bedi, che ha manifestato una grande delusione verso Manila. Tutto è iniziato da un nervosismo di Kabir a causa della nomination arrivata proprio da Nazzaro. Kabir non ha esitato e nella giornata dell'8 febbraio si è recato dalla donna per parlare, dicendo:” Mi hai sorpreso, dici cose molto dolci ma fai cose molto cattive”.

A queste dichiarazioni senza mezzi termini, la vippona risponde: ”È un gioco Kabir, non prenderla sul personale. Le nomination non sono mai una cosa cattiva”. La Miss è poi andata da Miriana e Lulù per un confronto dicendo che qualunque cosa fa , viene fraintesa e ha poi raccontato come Kabir ci sia rimasto male per la nomination ricevuta, dicendo di provare una grossa stima per Kabir e di volergli bene.Ormai, a quasi un mese dalla fine del programma, i rapporti tra tutti gli inquilini sembrano essersi rotti e gli equilibri della casa sono diventati molto precari.