Il GFVip si sta dirigendo verso il termine, il prossimo 21 marzo infatti ci sarà la finale. Dunque, le nomination per i “vipponi” diventano sempre più difficili. In occasione della 40ª puntata del Reality Show, Manila Nazzaro ha deciso di dare un voto a Kabir Bedi. Tale scelta ha infastidito Soleil Sorge e Katia Ricciarelli.

L’accaduto

Lo scorso lunedì, Delia Duran è stata decretata prima finalista: la modella ha vinto con il 36% di voti contro Davide Silvestri, Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli. Al momento delle nomination, l’ex Miss Italia ha deciso di nominare Kabir.

Sebbene la 44enne avesse chiarito con l’attore un battibecco avuto qualche giorno prima per le faccende domestiche, Nazzaro ha preferito votare “Sandokan” piuttosto che altri coinquilini.

La stoccata di Sorge

Parlando con Katia, Soleil ha commentato le nomination della 40ª puntata. In particolare, l’influencer italo-americana ha lanciato una stoccata all’ex amica Manila: “Tutti stanno lì a giudicare gli altri”. Secondo la 27enne, nella casa del GFVip si respirerebbe un clima pesante: “Tutto quello che viene fatto è esagerato e falso”. A detta di Sorge, la nomination di Manila ai danni di Kabir sarebbe stata perfida. A quel punto è intervenuta Ricciarelli: “Ci vorrebbe un minimo di educazioni e civiltà”.

Poi, la cantante lirica ha sostenuto che Manila spesso ha un atteggiamento da buonista. In replica Soleil ha sparato a zero sull’ex Miss Italia: “Lo fa perché non lo è. Ma come ti viene di nominare Kabir…”.

Infine, la 27enne ha sottolineato che la scorsa settimana l’attore indiano ha definito lei e Alex Belli due ipocriti. Tuttavia, Soleil ha fatto sapere che non si sarebbe mai sognata di nominare Kabir.

A quanto pare la nomination di Nazzaro, non è piaciuta neanche ad altri “vipponi”.

Katia Ricciarelli offende Lulù

Mentre Manila è finita nel mirino di Soleil, Lulù è stata criticata da Katia. Tutto è partito da una richiesta della Principessa a Miriana, la 23enne aveva chiesto di mandarla in finale in modo da poter aiutare la famiglia economicamente con il montepremi in palio.

Nel post-puntata, Ricciarelli ha sostenuto che Lulù ha avuto una caduta di stile. Poi, ha affermato: “Pidocchiosa”. Secondo Katia, non è stato carino dire una cosa del genere. A tale proposto la 76enne ha affermato che lei non sapeva neanche il valore del montepremi in palio al GFVip.

Dopo la vicinanza di Manila Nazzaro a Delia Duran, Soleil e Katia si sono distaccate. Da quel momento si sono create due fazioni all’interno della casa di Cinecittà: da un lato l’ex Miss Italia sempre più vicina a Delia, Nathaly Caldonazzo e Miriana Trevisan dall’altra Sorge-Ricciarelli.