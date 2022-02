Non conosce battute d'arresto l'ascesa lavorativa di Giulia De Lellis: per l'influencer romana potrebbero aprirsi delle porte molto importanti. Non ha dubbi su ciò il settimanale Nuovo Tv che ha riportato rumors succulenti sulla ventiseienne. Maria De Filippi avrebbe chiamato la giovane per proporle la conduzione di un nuovo programma targato Fascino. Giulia dovrebbe essere la voce narrante di Ultima Fermata il docu-relaity che tratterà di sentimenti e che dovrebbe prendere il via il prossimo marzo sulla rete ammiraglia Mediaset.

La chiamata di Maria per l'influencer

Dopo aver debuttato alla conduzione di un programma lo scorso anno, cioè Love Island in onda su Real Time, Giulia potrebbe fare ritorno a Canale . D'altra parte la fortunata carriera della giovane è iniziata a Uomini e Donne dove era approdata alla corte di Andrea Damante con il quale ha avuto una storia d'amore che ha fatto sognare i fan del dating show. Tra alti e bassi, ritorni di fiamma e un libro che ha narrato il tradimento dell'ex tronista ai suoi danni, la De Lellis, oggi felice al fianco di Carlo Beretta, è diventata una delle influencer più seguita in Italia con i suoi oltre 5 milioni di follower.

E adesso un'latra esperienza lavorativa potrebbe spesso aggiungersi al suo curriculum già notevole per una ragazza tanto giovane.

Maria De Filippi avrebbe chiamato la sua pupilla per condurre Ultima Fermata. Si tratta di un nuovo programma che mette alla prova coppie sposate ma in forte crisi. Alla fine del percorso, di cui ancora non si conoscono le tappe, i protagonisti sceglieranno se proseguire insieme po se dividere per sempre le loro strade. Il reality non prevede la presenza di un conduttore in studio ma di una voce narrante che sarebbe secondo Nuovo Tv proprio quella di Giulietta.

Il possibile ritorno a Canale 5

De Lellis, che ha recentemente superato il Covid, ha preso parte molto spesso a programmi di Witty.tv, il canale social della De Filippi, inoltre spesso viene invitata a Uomini e Donne e fu lei che aiutò i tronisti a scegliere l'outfit adatto alle scelte che si sono tenute nella cornice magica di un castello.

Dopo aver preso parte al Grande Fratello Vip, per Giulia potrebbe essere questo il momento giusto per mettersi alla prova in un programma che andrà in onda in prima serata su Canale 5.

Sui suoi seguitissimi canali social, Giulia non ha mai fatto cenno alla possibilità di un ritorno a Canale 5 ma il suo silenzio potrebbe dipendere da trattative ancora in corso o dalla volontà di Maria di mantenere il massimo riserbo su Ultima Fermata per far crescere ancora di più l'interesse del pubblico. C'è da giurare che così come Temptation Island appassiona il pubblico tanto da essere diventato ormai un must dell'estate televisiva, anche il nuovo reality catturerà l'attenzione dei telespettatori e la voce di Giulia sarebbe un valore aggiunto visto la popolarità di cui gode l'influencer.