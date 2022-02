Chi sarà l'eliminato della puntata del Grande Fratello Vip del 21 febbraio? Stando ai voti che hanno dato i fan sul web, a rischiare sarebbero soprattutto Alessandro e Kabir, fanalini di coda nei sondaggi che sono stati indetti in settimana sul televoto che li vede sfidarsi con Nathaly e Barù. La diretta di stasera sarà incentrata sul triangolo Alex-Delia-Soleil e sulle tante cose che sono successe in questi giorni tra i protagonisti assoluti della sesta edizione del reality-show.

Indiscrezioni sul nuovo televoto del Grande Fratello Vip

Mancano poche ore alla messa in onda della nuova puntata del Grande Fratello Vip: stasera, lunedì 21 febbraio, Alfonso Signorini condurrà uno degli ultimi appuntamenti con la sesta edizione del reality Mediaset (che finirà ufficialmente il 14 marzo dopo oltre sei mesi).

Tra le tante cose che accadranno in diretta, c'è la lettura del risultato del televoto che è stato aperto giovedì scorso tra quattro concorrenti molto amati: uno tra Kabir, Nathaly, Barù e Alessandro lascerà definitivamente la casa e il gioco.

In questi giorni i telespettatori hanno potuto esprimere le loro preferenze tra i candidati all'eliminazione, votando per il vippone che vorrebbero salvare e mandare avanti nel programma di Canale 5. In rete sono stati indetti molti sondaggi su questa nomination, e i nomi di chi rischia maggiormente l'esclusione sono quasi inaspettati.

Nomination d'ufficio per Basciano al Grande Fratello Vip

Dando un'occhiata ad alcuni dei sondaggi web sul televoto che sarà chiuso stasera durante la puntata del Grande Fratello Vip, ci si accorge immediatamente che sono due i concorrenti che rischiano l'eliminazione.

I pronostici che sono stati fatti in questi giorni sul web su questa nomination a quattro, sono tutti a favore di Barù e Nathaly: sono loro due i preferiti del pubblico e quindi quelli che dovrebbero rimanere in gioco anche dopo la diretta del 21 febbraio.

A contendersi l'ultimo posto nelle preferenze dei telespettatori del reality, dunque, sono Kabir e Alessandro: l'attore e il modello hanno raccolto meno voti rispetto ai compagni di avventura appena citati, e quindi è più probabile che l'eliminato di oggi sia proprio uno di loro.

Basciano è al televoto come provvedimento disciplinare per i comportamenti aggressivi e intimidatori che ha avuto nei confronti di Sophie e Alex la scorsa settimana: il ragazzo è stato punito dagli addetti ai lavori soprattutto per aver quasi messo le mani addosso a Belli durante una lite.

Il triangolo Alex-Delia-Soleil fa discutere al Grande Fratello Vip

L'eliminazione di uno tra Kabir, Alessandro, Nathaly e Barù avverrà nel corso della diretta del 21 febbraio, ma l'argomento che Alfonso Signorini affronterà sin dall'inizio della puntata è il triangolo amoroso che da mesi sta monopolizzando quasi tutto il tempo a disposizione nel prime time. Negli ultimi giorni è accaduto di tutto: Soleil e Delia si sono baciate appassionatamente davanti a tutti, Sorge ha litigato con Alex ed entrambi hanno deciso di non essere neanche più amici, Katia ha attaccato l'ex concorrente per difendere l'italo-americana, Miriana ha precisato che la giovane non è una vittima ma complice di questo teatrino, Belli ha sbottato con la regia perché si rifiutava di raggiungere la casa e il gruppo anziché restare in Love Boat con la moglie.

Insomma, sono tanti gli spunti di discussione che l'attore, la modella e l'influencer hanno offerto agli addetti ai lavori da giovedì scorso ad oggi anche per questa ragioni saranno loro i protagonisti assoluto dell'appuntamento che sarà trasmesso tra poche ore sulla prima rete Mediaset.