Quella che è andata in onda lunedì 21 febbraio, è stata una puntata del Grande Fratello Vip davvero movimentata. Oltre al triangolo Alex-Delia-Soleil, a monopolizzare la diretta di ieri sono state le liti: Katia si è scontrata duramente con Belli, Manila e Miriana, arrivando al punto di chiedere al pubblico di farla uscire giovedì prossimo. A non prendere parte all'agitato appuntamento dell'altra sera, è stato Manuel Bortuzzo: con un post su Instagram, il ragazzo ha informato i fan di avere il Covid.

Aggiornamenti dallo studio del Grande Fratello Vip

Katia non ce la fa più: potrebbe essere questo il riassunto di parte della puntata del Grande Fratello Vip del 21 febbraio. Dopo essersi occupato del triangolo formato da Alex, Delia e Soleil, Alfonso Signorini ha spostato la sua attenzione e quella dei telespettatori sugli altri scontri che ci sono stati nella casa negli ultimi giorni.

Katia e Manila sono ai ferri corti anche per la scelta dell'ex Miss Italia di cambiare posto sul divano durante la diretta: la cantante non ha apprezzato il gesto dell'amica e l'ha nominata anche per questo.

Ricciarelli, però, l'altra sera ha discusso anche con Belli per come ha trattato Sorge e con Miriana per un pensiero che non condividono su chi meriterebbe di più di andare avanti nel gioco, se i giovani oppure gli adulti con una carriera già alle spalle.

La richiesta della protagonista del Grande Fratello Vip

Al termine delle nomination palesi che i concorrenti del Grande Fratello Vip sono stati chiamati a fare la sera del 21 febbraio, Alfonso Signorini ha letto i nomi di chi rischia l'eliminazione giovedì prossimo.

A lasciare definitivamente la casa ad un passo della finale, sarà uno tra Davide, Katia e Nathaly: la scelta spetta al pubblico, che in questi giorni voterà il suo preferito e chi riceverà meno supporto dovrà abbandonare il gioco per sempre.

Ricciarelli ha le idee piuttosto chiare su come dovrebbe andare a finire questo televoto che la vede sfidarsi con Silvestri e Caldonazzo, e le ha manifestato apertamente durante la diretta di lunedì.

"Posso uscire io? Ho bisogno di andare a casa mia. Lancio un appello al pubblico: vi prego non consideratemi perché voglio andarmene via", ha detto la cantante poco prima che la puntata finisse.

"Sono felice di uscire, mi sono liberata di un peso. Largo ai giovani", ha proseguito Katia nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando la mattina del 22 febbraio.

Lo sportivo del Grande Fratello Vip in isolamento

Un altro colpo di scena che ha spiazzato gli spettatori del Grande Fratello Vip, è arrivato all'inizio della puntata del 21 febbraio.

Mentre Alfonso Signorini cercava di fare chiarezza nel complicato rapporto tra Alex, Delia e Soleil, i più attenti fan notavano l'assenza in studio di un protagonista della sesta edizione.

A motivare il suo forfait nella diretta di lunedì sera, è stato lo stesso Manuel Bortuzzo con il seguente messaggio pubblicato su Instagram: "Per tutte le persone che si stanno chiedendo perché non sono in puntata".

"Questa mattina sono risultato positivo al Covid. Sto bene ma sarò assente per un po' purtroppo", ha aggiunto il giovane prima di rassicurare i suoi sostenitori cercando di vedere il bicchiere mezzo pieno.

Il post col quale ha comunicato di aver contratto il Coronavirus, il nuotatore l'ha concluso con una riflessione di speranza: "Meglio adesso che a metà marzo".

Il pensiero del giovane, infatti, è al periodo in cui potrà finalmente riabbracciare la sua Lulù: per il giorno in cui è fissata la finale del reality-show (lunedì 14 marzo), Manuel conta di essere guarito per poter accogliere la fidanzata fuori dalla casa di Cinecittà.