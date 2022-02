Nella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 21 febbraio, è stato trasmesso un faccia a faccia tra Katia Ricciarelli e Alex Belli, particolarmente duro. La cantante si è schierata apertamente contro l'attore, per il comportamento tenuto soprattutto con Soleil Sorge e per il modo di fare che ha avuto durante questi mesi. La donna è convinta che l'attore stia manipolando le due donne, ma in modo particolare l'influencer, che in questi giorni ha sofferto molto per quello che è accaduto.

Katia Ricciarelli critica Alex Belli

Katia non ha apprezzato per niente il comportamento tenuto da Alex Belli in questi mesi.

Dopo la festa in costume dello scorso sabato, la cantante ha iniziato a manifestare la sua contrarietà nei confronti dell'attore che è sfociata in un duro faccia a faccia in diretta, voluto da Alfonso Signorini. Quando Soleil e Delia si sono baciate, Katia era nella sauna insieme ad Alex. La donna ha raccontato che l'attore le ha confidato che ama Delia proprio perché è pazza e compie queste follie. Quella frase ha scatenato la sua ira, perché ha trovato tutto quello che è successo inaccettabile. La cantante aveva già manifestato un certo fastidio per il fatto che Alex fosse rientrato in casa, probabilmente perché stanca di parlare di questo argomento, come gli altri concorrenti. Alfonso Signorini ha voluto metterli a confronto, in modo da dirsi tutto quello che pensavano in faccia.

Il confronto tra i due concorrenti

Alfonso Signorini ha organizzato un confronto tra Katia e Alex per cercare di chiarire la situazione. Inizialmente, Ricciarelli non voleva affrontare l'attore e parlare ancora di questo argomento e ha chiesto al conduttore di poter tornare nel salotto della casa. Alfonso ha ignorato la sua richiesta, per cui alla fine la cantante ha dovuto accettare il faccia a faccia con Belli.

Lo scontro è stato molto acceso, perché Katia è davvero molto stanca di questa situazione e di recente ha preso le parti di Soleil, a cui vuole molto bene. "Se non fossimo in televisione, ti darei una sberla" ha dichiarato la cantante in diretta, mostrando anche una certa esasperazione nei confronti degli atteggiamenti di Alex, che non vedeva l'ora di avere questo faccia a faccia.

Katia contro Alex: 'Non si esibisce l'amore così'

Katia Ricciarelli ha dimostrato una grande rabbia nei confronti di Alex Belli. Ha sottolineato più volte che Soleil è caduta nella sua trappola e che lui dovrebbe iniziare a comportarsi in modo diverso. Ha spiegato che le ha dato molto fastidio vedere un amore esibito in un modo completamente sbagliato e ha anche invitato l'attore ad uscire dalla porta rossa. La cantante non ha usato mezzi termini e ha accusato Alex per tutto quello che ha fatto e per la situazione in cui ha messo anche Soleil.