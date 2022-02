Ilary Blasi e Francesco Totti sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. Nelle scorse ore, Dagospia ha lanciato una vera e propria bomba di Gossip che riguarda il loro rapporto. Secondo le indiscrezioni la coppia sarebbe in crisi e lo dimostrerebbe un ennesimo litigio scoppiato durante una gita in famiglia a Castelgandolfo. Un'indiscrezione che ha lasciato senza parole i fan della coppia, che non si sarebbero mai immaginati che i due potessero entrare in crisi, visto il loro forte e lungo legame. Eppure si parla già di un flirt della conduttrice con un collega e di una relazione che il calciatore avrebbe con un'altra donna.

Litigio durante la gita al lago

Ilary Blasi e Francesco Totti starebbero attraversando un periodo molto buio per il loro matrimonio. Una profonda crisi che potrebbe essere confermata dall'ennesimo litigio, molto pesante, scoppiato durante una gita di famiglia al lago di Castelgandolfo. Il motivo di questa discussione per il momento non si conosce, ma non è la prima volta che si parla di un allontanamento tra la conduttrice e il calciatore. A settembre, per esempio, Totti ha festeggiato il suo 45esimo compleanno lontano da sua moglie. In un'intervista, Blasi aveva già affermato che nella vita tutto può finire e questo è sembrato un chiaro riferimento anche ad un matrimonio duraturo come il loro.

Blasi e Totti vicini al divorzio?

Ilary Blasi è sempre stata una donna molto indipendente, che ha sempre lavorato e pensato anche a portare avanti la sua carriera. Dopo i primi ruoli come valletta, la donna ha saputo farsi strada nel mondo della televisione, diventando a tutti gli effetti una conduttrice affermata e molto amata dal pubblico.

Ha condotto programmi molto seguiti, come l'Isola dei Famosi, il Grande Fratello Vip e l'Isola dei Famosi [VIDEO]. Secondo alcune voci, Ilary vorrebbe essere completamente indipendente. Il suo matrimonio con Francesco Totti va avanti a gonfie vele da 17 anni. Hanno avuto tre figli: Cristian, Chanel e Isabel. Ora, secondo le indiscrezioni, il matrimonio sarebbe arrivato ad una fase molto difficile, che potrebbe far pensare ad un imminente divorzio.

Una notizia decisamente inaspettata, che potrebbe presto essere confermata ufficialmente.

Presunti flirt per la coppia

Per il momento sui profili social di Ilary e Francesco vige il silenzio assoluto. Le ultime foto insieme risalgono a giugno e a settembre 2021. Nessuno dei due ha voluto smentire o confermare questa notizia, che presto potrebbe diventare ufficiale, ma ci sono voci che parlano già di altri flirt per la coppia. Si dice che la crisi ci sia da tempo, probabilmente da quando la Blasi avrebbe avuto un flirt con un collega. A questo punto si dice che Francesco Totti potrebbe aver ricambiato il tradimento. Alcune voci svelano che l'ex Pupone potrebbe essersi innamorato di un'altra donna, con cui avrebbe una relazione.