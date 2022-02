Alex Belli è rientrato nella casa del Grande Fratello Vip per riconquistare sua moglie Delia, chiarire la sua amicizia speciale con Soleil e porre fine alla parola triangolo amoroso. Se da una parte l’attore è riuscito a riconquistare la sua amata, dall’altro lato il rapporto con Sorge è diventato sempre più ingarbugliato e la bionda influencer, notando il rapporto sempre più intimo tra Delia e Belli, ha confessato la sua gelosia.

GF Vip, Soleil confessa ad Alex di essere gelosa

Il concorrente più discusso di questa edizione del Grande Fratello Vip, continua a creare dinamiche.

Nella casa più spiata d’Italia, Alex Belli si trova tra due fuochi; da un lato la sua compagna Delia Duran e dall’altro lato la sua amica Soleil Sorge. Se da un lato la venezuelana sta vivendo la situazione con armonia e passione, la influencer italo- americana, invece, sta vivendo tutto con molta ansia, non nascondendo la gelosia e le mancanze di attenzioni non ricevute da Alex Belli. Secondo l’ex volto di Uomini e Donne infatti, l’attore sarebbe distante da lei e poco complice e, stanca di questa situazione, si è lanciata in uno sfogo durissimo. Soleil ha detto ad Alex: ”Non sei presente e non sei coinvolto da me. Ti stai frenando, lo sento e non ti vedo coinvolto come lo eri prima. Tu prima dicevi di essere l’Alex quello vero e mi viene da chiedermi o non lo eri prima o non lo sei ora, perché il nostro rapporto è totalmente finto ora.

Ti stai frenando e quindi non stai risolvendo nulla non essendo te stesso. Io quando amo veramente qualcuno sono me stessa, sia che il mio fidanzato sia presente e anche se non è con me. Preferisco vivere tutto o niente, se devi tranquillizzare lei, allora io prendo la mia decisione e dobbiamo chiudere. A me nascondere tutto mi manda in tilt e a queste condizioni non vale la pena averti nella mia vita”.

Alex sentendo queste parole ha cercato di far ragionare l’influencer la quale però è sembrata decisa a chiudere per sempre

GF Vip, Alex ammette a Miriana la verità sulle dinamiche create

Nel frattempo Miriana Trevisan nella giornata del 15 febbraio, ha voluto fare chiarezza con Belli su tutta quanta la storia. Trevisan si è recata da Alex dicendo: ”Anche con la storia dell’amore libero, tu qui ti sei invaghito di un’altra.

Quindi è logico che lei abbia sofferto. Anche quando sei uscito, noi qui dentro abbiamo vissuto una situazione dove tu esaltavi più Soleil che tua moglie”. A questo punto, messo all’angolo, Alex ha ammesso: ”Io ho 40 anni e noi tutti facciamo televisione. C’è una dinamica che va avanti, poi se voi dentro la casa del Grande Fratello dite delle cose, io sono chiamato a rispondere, sono pagato per venire in puntata”.