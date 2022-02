Alex Belli è rientrato nella casa del Grande Fratello Vip per riconquistare il cuore della moglie Delia Duran e sembra che stia già facendo dei passi da gigante. In casa, però, è presente anche Soleil Sorge, con cui aveva instaurato un rapporto che andava oltre l'amicizia. Ora la situazione è sempre più tesa e l'influencer si è lasciata andare a una vera e propria scenata di gelosia nei confronti dell'attore, tanto da arrivare a pensare di chiudere definitivamente il loro rapporto.

Soleil gelosa di Alex: 'Ti stai frenando'

Quando Alex Belli è rientrato in casa Soleil ha mostrato una grande felicità, anche se dopo la puntata di lunedì 14 febbraio ha trascorso una nottata di ansia e agitazione.

Il giorno successivo è rimasta in silenzio a guardare come procedevano le cose, ma alla fine, alle 4 del mattino, si è lasciata andare a una scenata di gelosia, mostrando tutto il suo disagio. "Ti stai frenando" ha dichiarato Soleil ad Alex, sottolineando che non lo vede più coinvolto e che in questo momento il loro rapporto è al 2% rispetto a quello che avevano costruito. L'influencer era convinta che i due avrebbero ripreso da dove interrotto, senza farsi condizionare dalla presenza di Delia. Alex, però, sembra essere un po' più trattenuto rispetto al solito e questo a Soleil non sta bene, perché non riesce più a capire se il loro è stato un rapporto sincero oppure no.

Soleil: 'Il nostro rapporto è un fake'

Soleil Sorge inizia ad avere qualche dubbio su Alex Belli e su quello che è stato il loro rapporto fin dall'inizio della trasmissione. "Tu prima dicevi di essere vero e a questo punto non lo eri"- ha detto l'influencer, sottolineando di non vederlo coerente e di pensare che il loro rapporto sia stato un fake.

Secondo la gieffina se lui fosse stato sempre se stesso, ora non ci sarebbero problemi a portare avanti la loro amicizia nello stesso modo in cui avevano fatto prima della sua squalifica. Soleil è convinta che lui si stia frenando, per questo lo reputa finto, con grande delusione per quello che pensava di aver costruito con lui.

L'influencer ha spiegato all'attore che lei rimane sempre se stessa, sia quando sono presenti le persone che ama che quando non ci sono e che era lui a dire che la cosa importante era proprio essere se stessi e non lasciarsi condizionare da nessuno. "Questo significa che nulla è reale" ha aggiunto Soleil.

Tensione tra Alex e Soleil: 'Non riesco a trattenermi'

Soleil si è lamentata con Alex per il fatto che non hanno più il rapporto che avevano prima. "Io non ce la faccio a trattenermi" ha spiegato Soleil, sottolineando che preferisce vivere tutto o niente. "Vuoi riconquistare lei? Allora chiudiamo io e te"- gli ha spiegato la donna, sottolineando che le sembra l'unica soluzione fattibile. Soleil ha dichiarato che vuole sentirsi libera di avere il rapporto che avevano prima, ma se questo non può accadere per la presenza di Delia, allora preferisce chiudere completamente il loro rapporto. "Non vale la pena averti nella mia vita" ha concluso Soleil.