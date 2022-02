Continua l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 e si avvicina il gran finale della sesta stagione della soap pomeridiana di Rai 1.

Le anticipazioni riguardanti le prossime puntate rivelano che ci saranno ancora nuovi colpi di scena e dei clamorosi sviluppi legati alle vicende dei vari protagonisti che stanno tenendo banco in questa sesta stagione. Occhi puntati sull'uscita di scena della contessa Adelaide, ma anche sulle vicende sentimentali di Marta Guarnieri, che tornerà a essere al centro della scena.

Adelaide non è uscita di scena: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6 finale

Nel dettaglio, le anticipazioni sul finale de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che si farà chiarezza sul giallo legato alla sparizione della contessa Adelaide.

Dopo la riapertura del caso legato alla morte di Achille Ravasi, ecco che le indagini sono andate avanti a ritmo serrato e la contessa, di punto in bianco, ha fatto perdere le sue tracce sparendo nel nulla.

Che fine ha fatto Adelaide? È questa la domanda che si pongono i tantissimi fan della soap opera pomeridiana di Rai 1, i quali si chiedono ancora se ci sarà un ritorno in scena oppure no.

In queste ore a tranquillizzare i fan ci ha pensato l'interprete di Adelaide, Vanessa Gravina, la quale ha svelato sui social che si tratta di un'uscita di scena non definitiva.

Il ritorno della contessa Adelaide nel cast della soap

Insomma, la contessa non ha abbandonato il cast de Il Paradiso delle signore 6 e presto tornerà a essere di nuovo protagonista.

La stessa Gravina, in un'altra intervista di qualche tempo fa, aveva svelato che quest'anno la sua Adelaide si sarebbe assentata per circa un mese.

Di conseguenza, in vista del gran finale della sesta stagione de Il Paradiso delle signore, ci sarà il ritorno in scena della contessa Adelaide, la quale tornerà a essere protagonista e nuovamente al centro della scena.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e quali saranno i risvolti legati al rientro in città della contessa, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che si tornerà a parlare anche delle vicende di Marta Guarnieri.

Marta contesa da due uomini: anticipazioni Il Paradiso 6 finale di stagione

In questo caso ad anticipare le novità sulle trame di questo finale di stagione (la soap chiuderà i battenti entro maggio per la consueta pausa estiva, prima di ritornare in onda di nuovo dal mese di settembre) è stato l'attore che veste i panni di Dante Romagnoli, Luca Bastianello.

In un'intervista ha svelato che l'astuto Dante non avrà intenzione di rinunciare a Marta Guarnieri così facilmente, al punto che proverà di nuovo a conquistarla e a portarla via per sempre da Vittorio Conti.

Marta, quindi, si ritroverà contesa tra due uomini, ma quale sarà la scelta finale della nipote di Adelaide? La risposta nel corso dei prossimi episodi de Il Paradiso 6.