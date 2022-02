Nuovo appuntamento con Love is in the air, la popolare serie tv turca vista da quasi tre milioni di telespettatori sulla rete ammiraglia Mediaset. Le trame delle puntate future previste a breve su Canale 5 rivelano che ci saranno fiori d'arancio per Aydan Bolat (Neslihan Yeldan). La madre di Serkan, infatti, riuscirà a diventare la moglie di Kemal (Sinan Albayrak) dopo aver superato alcuni grattacapi.

Anticipazioni Love is in the air: Aydan non fa una buona impressione su Yadigar

Le anticipazioni di Love is in the air inerenti alle puntate future in programma tra qualche settimana sui teleschermi italiani, annunciano che Aydan e Kemal riusciranno a coronare il loro sogno d'amore, sebbene prima dovranno affrontare mille peripezie.

Tutto inizierà quando il padre di Serkan farà arrivare a Istanbul la madre per presentarla al figlio e alla sua promessa sposa. Purtroppo la signora Bolat esagererà con le iniezioni di botulino, tanto da mostrarsi con il volto tumefatto alla futura suocera. Ovviamente, Yadigar (Parla Şenol) non avrà una buona prima impressione della donna e per questo inizierà a sottoporla ad alcuni test per vedere se è adatta a stare a fianco di suo figlio. Per questo motivo, la suocera si trasferirà per alcuni mesi nella tenuta della nuora Aydan per vigilarla, tanto da diventare una figura capace di far saltare in aria la luna di miele.

Kemal e la signora Bolat vogliono sposarsi in Spagna

Secondo gli spoiler di Love is in the air in programma nelle prossime settimane su Canale 5, si evince che Aydan e Kemal penseranno di sposarsi in Spagna in modo da trascorrere il viaggio di nozze all'estero.

Purtroppo il piano fallirà quando la promessa sposa scoprirà che la suocera ha intenzione di seguirli per far loro da testimone. Per questo motivo, la signora Bolat penserà bene di comunicare al padre dell'architetto Serkan (Kerem Bursin) di avere voglia di diventare sua moglie il giorno successivo nei pressi del comune di Istanbul.

Kemal e Aydan riescono a diventare marito e moglie

Ed ecco che Kemal e Aydan riusciranno a diventare marito e moglie, sebbene la scena non venga mostrata ai fan di San Cal Kapimi. Successivamente i due sposi si recheranno su di una terrazza sul mare, dove daranno inizio alla loro nuova vita insieme. Sarà in questo frangente che i novelli sposi saranno raggiunti da una bella notizia.

Yadigar comunicherà che ha deciso di lasciare Istanbul, permettendo così ai genitori dell'architetto di vivere serenamente insieme. Lieto fine, quindi, per una delle coppie più amate della Serie TV turca, che in breve tempo ha conquistato i cuori di milioni di telespettatori italiani.