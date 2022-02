Non c'è fine per il triangolo amoroso Belli - Duran - Sorge. L'attore che è 'tra due fuochi' in una recente intervista ha parlato a lungo della sua relazione con Delia Duran e della sua 'amica speciale' Soleil Sorge. L'ex gieffino non ha nascosto il suo dispiacere per le parole di sua moglie, secondo cui non può lasciarlo perché non ha una casa sua. Belli ha parlato anche di Soleil Sorge e della lettera che quest'ultima gli ha mandato segretamente, tramite Giacomo Urtis.

Azzurra Della Penna: 'Delia l'hai chiamata Sole'

Secondo la giornalista di Casa Chi, l'attore ha fatto una cosa 'grave' nella scorsa puntata del GFV 6 (il 31 gennaio) quando, durante il confronto con sua moglie, l'ha chiamata Soleil.

Alex si è difeso dicendo che non ricordava di aver fatto una cosa del genere, ma se è successa si stratta solo di un lapsus. Comunque, Belli non ha nascosto che si sente ancora legato all'ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

La modella italo-americana ha nascosto nella giacca di Giacomo Urtis mentre lasciava la casa di Cinecittà, una lettera per l'ex gieffino, nella quale lo invitava a prendere una posizione, ovvero di fare un passo avanti verso sua moglie o di tirarsi indietro. Al riguardo, Belli ha ammesso che la lettera lo aveva emozionato molto, ma non c'è nessuna decisione da prendere.

"È molto più lunga - ha detto Belli e poi ha aggiunto - ma per i tempi televisivi non si poteva leggere tutta".

E poi ha concluso: "Questa bellissima lettera mi tiene legato a lei".

Alex: 'Non è vero che Delia non ha una casa'

La nuova concorrente del Grande fratello Vip 6 Delia Duran più volte ha dichiarato che non può lasciare suo marito perché non ha una casa sua e tutte le sue cose sono da lui. Nel corso dell'intervista, Alex ha espresso il suo disappunto per la questione della dipendenza di Duran nei suoi confronti.

"Mi dispiace che lei fa questo tipo di racconto - ha dichiarato il 39enne e poi ha aggiunto - non è vero quando dice che non ha una casa dove andare". E poi ha concluso: "Quando è arrivata da me ha portato un sacco di cose. Lei stessa ha una stabilità economica".

'Se il nostro destino è quello di separarci, ci separeremo'

Il matrimonio di Alex Belli e Delia Duran è entrato in una crisi profonda, da cui non stanno ancora emergendo.

La modella venezuelana tante volte ha detto 'addio' all'attore, ma altrettante si è tirata indietro, dicendo che è ancora innamorata di lui. Al riguardo, Alex ha dichiarato che non può fare che accettare le sue decisioni, anche se hanno delle contraddizioni.

"Se il nostro destino è quello di separarci - ha dichiarato l'ex gieffino - ci separeremo, ma non è colpa del Grande fratello". Poi ha concluso: "Quando sono uscito ho trovato una donna piena di paure e di insicurezze. Il nostro rapporto è raffreddato molto". Ma l'attore di una cosa è certo: una relazione di tre anni non si può chiudere nella casa più famosa d'Italia, ma fuori dal programma.