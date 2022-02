Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore 6, la fortunata soap opera del primo pomeriggio di Rai 1 che si avvia verso il gran finale di questa stagione.

Le riprese di questa sesta stagione sono terminate da un po' di settimane ma, per vedere in onda l'epilogo della serie, bisognerà attendere il prossimo mese di maggio.

Intanto, però, in vista della nuova stagione estiva ci saranno dei cambiamenti legati alla programmazione Rai, dato che non ci sarà più spazio per le repliche de Il Paradiso delle Signore, che lascerà spazio ad una nuova soap opera.

La soap opera Il Paradiso 6 si avvia verso il finale di stagione

Nel dettaglio, la programmazione de Il Paradiso delle signore 6 proseguirà ininterrottamente fino al prossimo maggio 2022, quando sono previste le ultime puntate di questo fortunatissimo capitolo.

Mai come quest'anno, la soap opera con Vanessa Gravina, Alessandro Tersigni e Roberto Farnesi, è riuscita ad imporsi sul pubblico della rete ammiraglia, ottenendo una media di oltre 2,2 milioni di spettatori al giorno e uno share che viaggia tra il 19 e il 21% con picchi di oltre il 24% durante la messa in onda.

Insomma un grande successo per questo prodotto "made in Italy", che tornerà in onda da settembre 2022 con la settima stagione.

Stop Il Paradiso delle signore in estate: cambio programmazione Rai

La Rai, infatti, ha dato già il via libera alla messa in cantiere delle nuove puntate che andranno ad occupare l'intera stagione televisiva 2022/2023.

Intanto, però, per l'estate che è in arrivo ci sarà un cambio programmazione importante per Il Paradiso delle signore, dato che non ci sarà spazio per la messa in onda delle consuete repliche che da anni, ormai, tengono compagnia al pubblico durante i mesi della calda stagione.

Negli ultimi anni, infatti, la Rai ha puntato sulle repliche di questa soap per tenere viva la fascia del pomeriggio, ottenendo comunque dei buoni risultati d'ascolto, con una media che oscillava tra l'11 e il 13% di share al giorno.

Ebbene, da questa estate, ci sarà uno stop per le repliche de Il Paradiso delle signore, dato che la Rai ha acquistato i diritti per la messa in onda di una nuova soap opera.

Sei Sorelle, la nuova soap che prenderà il posto de Il Paradiso 6 in estate

Trattasi di Sei sorelle, una soap importata dalla Spagna composta da un totale di 490 episodi, ambientata a Madrid dal 1913 al 1917.

Protagoniste sei sorelle che, dopo la morte improvvisa del loro amato papà, passeranno dall'essere donne di alta classe a dirigere la fabbrica tessile di famiglia.

Sarà proprio Sei Sorelle a far compagnia al pubblico del pomeriggio televisivo di Rai 1, al posto de Il Paradiso delle signore, occupando lo slot a cavallo tra il talk show Signora Mia condotto da Pierluigi Diaco e la nuova edizione di Estate in diretta.