Sono passate appena due settimane da quando Belen Rodriguez ha esordito alla conduzione de Le Iene, ma già circolano le prime indiscrezioni su quello che starebbe accadendo dietro le quinte. Secondo alcune indiscrezioni ci sarebbero parecchi scontenti tra gli addetti ai lavori: gli ascolti del programma non decollano e l'argentina starebbe deludendo nella veste padrona di casa delle show.

Rumor sul futuro professionale di Belen

Ci sarebbe del malcontento tra i dirigenti Mediaset sulla nuova edizione de Le iene. Secondo quello che riporta Dagospia lunedì 21 febbraio, la neo presentatrice Belen non starebbe piacendo né al pubblico, né agli addetti ai lavori.

È stata riportata un'indiscrezione che serpeggerebbe tra i corridoi di Cologno Monzese: "In quel di Cologno si mormora dei malumori provocati dall’approdo di Belen alla conduzione delle Iene su decisione di Piersilvio Berlusconi, che inizialmente aveva altri nomi in mente".

Rodriguez ha preso il posto di Alessia Marcuzzi (che prima dell'estate ha lasciato il programma per intraprendere nuove avventure professionali), ma in base a quello che si vocifera di recente, starebbe facendo fatica a entrare nel cuore dei telespettatori e degli addetti ai lavori.

Capricci da star per la chiacchierata Belen

Il sito di Roberto d'Agostino sostiene che Belen non sarebbe affatto puntuale (un giorno avrebbe messo piede negli studi di Cologno Monzese con due ore di ritardo per le prove) e questo non farebbe piacere ai dirigenti Mediaset.

"Il duo Rodriguez-Teo Mammucari sembra non convincere il pubblico" si legge ancora in rete.

Belem avrebbe spinto gli autori a livellare il suo copione, visto che la showgirl ha deluso le aspettative iniziali. Per tutti questi motivi, i vertici di rete sarebbero abbastanza delusi da Belen e da come sta presentando la trasmissione.

L'intervista a Verissimo della nuova Belen

Anche se si vocifera che non starebbe piacendo come conduttrice de Le iene, Belen continua a dirsi felicissima dell'opportunità che le è stata data e pronta a tutto pur di restare al timone del programma il più a lungo possibile.

Intervistata da Silvia Toffanin nel corso della puntata di Verissimo che è andata in onda il 20 febbraio, l'argentina ha parlato di vari argomenti, ma ha preferito non scendere nei particolari della sua vita privata.

Dopo aver confermato la rottura con Antonino Spinalbese, la soubrette ha scelto l'ironia per commentare i rumor che la vorrebbero per l'ennesima volta in coppia con Stefano De Martino. Anche se sono stati paparazzati in atteggiamenti affettuosi in più occasioni, gli ex coniugi smentiscono un ritorno di fiamma e si limitano a parlare di un affetto tra genitori separati che si frequentano assiduamente per amore del loro bambino.

"Usciamo a cena, ma non lui non vuole che se ne parli", ha detto la presentatrice Mediaset in un'altra recente chiacchierata con i giornalisti.

Insomma, Belen e Stefano hanno ricominciato a vedersi a quasi un anno e mezzo di distanza dalla loro seconda separazione, quella che pare sia stata la conseguenza di una serie di tradimenti del napoletano alla moglie con bellissima colleghe e ragazze non conosciute.