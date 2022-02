Venerdì 18 febbraio al Paradiso delle signore 6 si concluderà una settimana molto intensa per i protagonisti che dovranno affrontare diversi ostacoli. Secondo le anticipazioni della puntata numero 110, Stefania avrà la certezza che Gemma nasconda qualcosa, anche perché la ragazza si sentirà in colpa dopo aver saputo dell'annullamento delle nozze di sua madre e vorrà parlare con Ezio. Nel frattempo, Fiorenza riuscirà a mettere le mani sulla lettera di Umberto e il suo contenuto compromettente servirà a Dante per ricattare il commendatore. Vittorio, invece, continuerà ad aiutare Sandro con Tina, dando un appuntamento alla ragazza al Paradiso, mentre Salvatore farà la proposta di matrimonio ad Anna.

Stefania capirà che Gemma nasconde qualcosa

La puntata de Il Paradiso delle Signore 6 di venerdì 18 febbraio riserverà molte sorprese ai telespettatori, a partire da casa Colombo, Gemma, infatti, sarà sempre più in preda ai sensi di colpa per aver fatto saltare il matrimonio di sua madre e vorrebbe rimediare in qualche modo. La figlia di Veronica penserà che l'unica soluzione sia parlare con Ezio ed ammettere le sue responsabilità in merito a quanto è successo a Gloria. Stefania, invece, avrà la certezza che Gemma abbia qualcosa da nascondere, anche se non riuscirà a capire ancora di cosa si tratti.

Salvatore mostrerà ad Anna la loro casa: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 di venerdì 18 febbraio raccontano che per Salvatore sarà un giorno importante perché per il giovane Amato verrà il momento di mostrare ad Anna la casa in cui andranno a vivere insieme.

Le sorprese per la signorina Imbriani non finiranno qui: Salvatore approfitterà dell'occasione per fare la proposta di matrimonio alla sua fidanzata. Nel frattempo, Fiorenza riuscirà ad entrare a villa Guarnieri senza invito.

Dante avrà in pugno Umberto: anticipazioni puntata di venerdì 18 febbraio

Durante la puntata de Il Paradiso delle signore 6 di venerdì 18 febbraio, Fiorenza riuscirà a intrufolarsi a villa Guarnieri alla ricerca della lettera scritta da Umberto.

La cugina di Romagnoli riuscirà a mettere le mani sull'importante documento che attesta la presunta colpevolezza dei Guarnieri nella morte di Achille Ravasi, passando decisamente in una posizione di forza. Dante, infatti, grazie a quella lettera potrà manipolare Umberto a suo piacimento, ricattandolo. Nel frattempo, Vittorio continuerà la sua missione di ricostruire il matrimonio tra Tina e Sandro. Il dottor Conti darà appuntamento alla cantante che arriverà al Paradiso in serata, ma ci sarà una sorpresa: ad aspettarlo troverà Recalcati.