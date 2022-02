Secondo le anticipazioni della soap opera turca Love is in the air, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5, da lunedì 14 a venerdì 18 febbraio ci saranno tante novità e colpi di scena.

In particolare, Serkan vorrà fare la proposta di matrimonio e anticiperà la cosa solo a Melo: le voci in tal senso però circoleranno e ben presto quasi tutti i suoi conoscenti lo verranno a sapere, così Bolat farà di tutto per non far arrivare la notizia alle orecchie di Eda. Quando poi quest'ultima riceverà la proposta di matrimonio sarà molto felice di accettare.

Alla fine i due si sposeranno e durante la festa anche Kemal e Serkan si avvicineranno e decideranno di conoscersi e darsi una possibilità come padre e figlio.

Serkan vuol fare la proposta di matrimonio ad Eda

Nelle puntate in onda la settimana prossima su Canale 5, Aydan riceverà una soffiata da Pina e grazie a ciò proporrà a Kemal di finanziare il progetto del porto turistico in collaborazione con la signora Deniz. Lo scopo di Aydan sarà quello di far trovare loro un'intesa sul lavoro, sperando che possa essere il preludio anche a un avvicinamento nella vita.

Intanto, alla cena di famiglia si presenterà anche Deniz, la quale quando verrà a sapere del riavvicinamento tra Eda e Serkan, svelerà a tutti il segreto della partecipazione di Kemal al progetto del porto turistico.

Tutto ciò farà ovviamente infuriare Serkan.

Successivamente, Bolat deciderà di chiedere la mano di Eda al fine convolare a nozze con la sua amata, confidando questo segreto a Melo.

Eda e Serkan si sposeranno

Serkan vuol evitare che in giro si sappia della sua intenzione di fare la proposta di matrimonio, ma nonostante l'uomo abbia chiesto a Melo di mantenere il riserbo, come spesso accade per queste cose, la voce del possibile matrimonio tra i due protagonisti si inizierà a spargersi.

L'architetto quindi per evitare che proprio Eda lo venga a sapere, cercherà di ricorrere a ogni espediente possibile: nonostante le tantissime difficoltà, riuscirà a tenere nascosto il tutto a Eda, alla quale successivamente riuscirà a fare una proposta di matrimonio in piena regola. La ragazza sarà più che felice di accettare di sposare il suo amato.

Successivamente, Eda e Serkan convoleranno a nozze e in questo giorno così importante per loro saranno circondati da amici e familiari. Interverrà fugacemente pure Deniz, ma solo per portare biglietti da visita di avvocati divorzisti.

Inoltre, la festa sarà anche l'occasione giusta di Kemal di riconciliarsi con suo figlio. Infatti, Serkan deciderà di dare una possibilità a suo padre, cioè vorrà fare la sua conoscenza e vedere come si evolveranno le cose tra i due.