Kemal spiegherà a Nihan il suo piano di fuga che prevede il "rapimento" di Deniz, che per un po' di tempo sarà affidata a Fehime e Huseyin. Le anticipazioni delle prossime puntate di Endless Love rivelano che Kemal sarà certo di aver trovato la soluzione per vivere con Nihan e sua figlia. "Saremo felici, saremo salvi", dirà emozionato alla donna che ama. Nihan avrà paura, ma accetterà di appoggiare Kemal perché non vedrà altra via d'uscita. I due ignoreranno, tuttavia, che Emir sa già tutto di loro perché segue e registra ogni conversazione di sua moglie.

Nihan rischia la vita, ma è salva grazie a Zeynep

Nelle prossime puntate Nihan finirà in gravi condizioni in ospedale dopo un incidente provocato da Asu. La vita della donna sarà appesa a un filo, ma si salverà anche grazie a Zeynep che le donerà il suo sangue a Nihan. La degenza in ospedale sarà piuttosto lunga, ma la donna starà meglio giorno dopo giorno e uscirà dalla rianimazione per essere trasferita in reparto. Kemal farà di tutto pur di stare accanto a Nihan nonostante i severi controlli di Emir e arriverà a travestirsi da inserviente per introdursi nella sua stanza. Con la complicità di Vildan e Yasemin che distrarranno le guardie di Emir, Kemal sarà pronto ad andare a trovare la sua amata, anche se lei non sarà ancora sveglia.

Nihan aprirà gli occhi e chiederà subito di Deniz, e Kemal le dirà che sua figlia è al sicuro e sta bene.

Kemal pronto a tutto per salvare Nihan

Kemal non avrà nessuna intenzione di lasciare Nihan e sua figlia ancora nelle mani di Emir, e andrà a trovarla ancora in ospedale di nascosto. Quando la donna lo vedrà entrare nella sua stanza, lo inviterà ad andare via perché Emir ha assunto un'infermiera personale per tenerla sotto controllo.

Lui, tuttavia, insisterà per parlare con Nihan e inizierà con il chiederle perdono per aver provato a portare via lei e Deniz con la forza prima dell'incidente. Kemal spiegherà a Nihan che non può più vivere lontano da lei e da sua figlia, perché il dolore è insopportabile: "Non mi fermerò finché non avrà te e Deniz. Prenderò tutto ciò che Emir possiede".

Quando Nihan sarà dimessa, Kemal continuerà a incontrarla di nascosto e le spiegherà di avere un piano per realizzare il loro sogno: "Rapirò Deniz e la porterò all'estero dove sarà con i miei genitori. Noi due non ci terremo in contatto finché Emir non sarà sconfitto". Kemal racconterà a Nihan di aver pensato tutto nei minimi dettagli, fino a portare Emir in tribunale per rispondere dei suoi reati: "Saremo felici insieme, saremo salvi". Il piano di Kemal sembrerà perfetto anche per Nihan, ma entrambi ignoreranno che Emir conosce già le loro mosse perché da giorni sta registrando ogni passo della moglie e ha ascoltato tutte le loro conversazioni grazie a una videocamera nascosta in un peluche.

Fehime ha mentito a suo figlio per proteggerlo

Nelle puntate attualmente in onda in Italia, Kemal non sa ancora che Deniz è sua figlia, ha solo un forte dubbio. A conoscere la verità, oltre a Emir, Nihan e Vildan c'è Fehime, che ha preso il diario segreto dedicato a Deniz e lo ha letto. Sebbene sia rimasta sconvolta dalla scoperta, Fehime ha ridato il diario a Nihan e le ha promesso che non avrebbe detto nulla a Kemal. Quest'ultimo continua a provare una forte sensazione nei confronti della bambina, ma per il momento non ha nessuna prova di esserne il padre.