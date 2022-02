Il ritorno di Sandro Recalcati ne Il Paradiso delle Signore 6 ha sconvolto l'equilibrio di Tina e Vittorio, dando vita con entrambi a un triangolo che non si sa come andrà a finire. Il discografico, infatti, è deciso a tornare con la moglie e vuole riconquistarla. Riuscirà nel suo intento? Ne hanno parlato recentemente sui social gli attori che interpretano i coniugi Recalcati. Si sono confrontati in modo simpatico, parteggiando ognuno per il proprio personaggio e strizzando l'occhio a degli eventuali spoiler come la frase "Non è detta l'ultima parola", pronunciata dalla giovane attrice.

Anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6: Sandro vuole riconquistare Tina

La storyline che ha come protagonista Tina (Neva Leoni), Vittorio (Alessandro Tersigni) e Sandro (Luca Capuano) ha avuto inizio con il ritorno a Milano della cantante, dopo essersi separata dal marito che invece è rimasto a Londra. Tra la giovane e il direttore del Paradiso delle signore è nata subito un'amicizia fatta di attenzioni e stima reciproca. I due, ad un certo punto, hanno iniziato a sentire un sentimento più profondo fino a diventare molto intimi. L'arrivo di Sandro ha complicato la situazione. Nelle attuali puntate della soap Recalcati ha scoperto il tradimento della moglie. Dopo un iniziale sentimento di rabbia, l'uomo ha deciso di provare a riconquistarla.

I fan si chiedono come andrà a finire. Tina sceglierà Vittorio oppure tornerà con il marito? Luca Capuano è convinto che il suo personaggio alla fine la spunterà.

Come andrà a finire tra Tina e Sandro? Neva Leoni a Luca Capuano: 'Non è detta l'ultima parola'

Nelle sue storie Instagram pubblicate in questi giorni, l'attore Luca Capuano ha postato una foto sul set de Il Paradiso delle signore 6 in cui è insieme a Neva Leoni, che interpreta la moglie Tina.

L'interprete napoletano ha scritto (rivolgendosi alla collega): "Di' la verità Tina, che in fondo, molto in fondo…". L'attrice romana ha replicato al post dicendo: "Non tirare troppo la corda... non è ancora detta l’ultima parola". Cosa avrà voluto dire al pubblico della soap con quest'ultima frase? Attraverso questo simpatico scambio di battute, i due interpreti hanno sicuramente cercato di stuzzicare la curiosità dei telespettatori.

Nel frattempo, per quanto riguarda le le trame de Il Paradiso delle signore 6, le anticipazioni pubblicate in rete rivelano che nelle prossime puntate Sandro sarà pronto a tutto per riconquistare la consorte. Nell'impresa si farà aiutare dall'amico Vittorio, il quale troverà un modo per portare Tina al grande magazzino dove il discografico avrà preparato una sorpresa per la moglie.