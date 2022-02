Una lieta notizia dal mondo delle serie tv arriva dal cast di The 100. Infatti, gli attori Eliza Taylor e Bob Morley hanno annunciato su Instagram che presto diventeranno genitori di una bambina.

Dalla serie tv alla vita vera

Eliza Taylor e Bob Morley, agli inizi della loro carriera televisiva, hanno partecipato a diversi film e Serie TV, in cui entrambi hanno recitato e impersonando ruoli in cui erano a stretto contatto. La svolta decisiva del loro lavoro arriva nel 2014, con la serie tv The 100, una serie distopica - post apocalittica creata da Jason Rothenberg e ispirata dai romanzi dell'autrice Kass Morgan.

Nonostante il creatore della serie si sia allontanato dalle vicende del libro riguardo ad alcuni dettagli è possibile notare l'essenza dell'intera trama e dei personaggi. Il cast si è trovato subito a lavorare su un prodotto televisivo che sarebbe diventato qualcosa di epico e indimenticabile. In questo frangente, gli attori sopra citati, si sono ritrovati, per ironia del destino, a lavorare a stretto contatto e diventando una delle coppie dello show più iconiche e importanti nel panorama delle serie tv.

Grazie a The 100, Eliza Taylor e Bob Morley hanno avuto la possibilità di conoscersi e alla fine, dopo più di sette anni di riprese e lavori, hanno deciso di sposarsi nel 2019, con una cerimonia privata alle Hawaii.

Prima del loro matrimonio, considerato uno dei più epici del momento, entrambi hanno attraversato momenti difficili a causa delle loro relazioni precedenti. Purtroppo, molte persone, non hanno gradito la loro unione e hanno riservato loro, offese e menzogne. Al di là di questo, ci sono molte altre persone, che invece, sono al settimo cielo per questa nuova coppia.

Nella serie tv, come nella vita vera, non smettono di regalare emozioni. Dopo la notizia del matrimonio e dell'attesa di una bambina, i fan e le persone a loro care sono rimaste commosse dalla lieta notizia e hanno augurato ai futuri genitori, tanta felicità e serenità.

Ciò che ha attirato molta curiosità è stata la loro storia d'amore e i parallelismi, forse ironici con i libri e la serie tv.

Infatti nei libri, i personaggi hanno una storia d'amore che sfocia in un fidanzamento e quindi a un matrimonio, mentre nella serie tv i due non hanno mai espresso i loro veri sentimenti nonostante l'evidente rapporto fisico e mentale che li vedeva uniti come due personaggi innamorati e destinati a diventarlo.

Nella serie - nonostante non abbiano mai avuto un rapporto d'amore - gli sguardi, i gesti e le loro parole lasciavano supporre complicità. I personaggi avevano un qualcosa di speciale e unico mai visto in un'altra serie. Nel corso dello show, inoltre, si assiste alla loro evoluzione del rapporto, in cui, da nemici diventano amici, poi diventano i leader del loro gruppo e provano un sentimento di protezione l'uno verso l'altra.

Nonostante gli alti e bassi della loro relazione nello show, i due personaggi sono sempre stati insieme, come una vera coppia e hanno avuto due figli adottivi. E non dimentichiamo il bacio della sesta stagione. Agli occhi dei fan, quindi, è possibile supporre che siano stati una famiglia, anche se non è stato mai ammesso.