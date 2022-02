Le anticipazioni della famosa soap opera milanese Il Paradiso delle Signore riservano diverse sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 7 all'11 febbraio su Rai 1, Veronica e Gemma saranno mentre saranno ormai ai ferri corti, Sandro Recalcati tenterà ogni cosa per riavvicinarsi a Tina. Più tardi presso il Circolo arriverà un affascinante uomo d'affari: Ferdinando Torrebruna. Quest'ultimo avrà subito a che fare con Dante e concluderà un accordo con lui. Per Flora arriverà il momento di deporre in questura.

Il Paradiso delle signore, episodi dal 7 all'11 febbraio: Veronica e Gemma ai ferri corti

Negli episodi de Il Paradiso delle signore, in onda dal 7 all' 11 febbraio, Veronica avrà un duro confronto con Gemma: Zanatta, infatti, sarà sicura che sia stata la donna a scrivere la lettera a Gloria e deciderà di affrontarla faccia a faccia. Gemma, però, si giustificherà dicendo di aver agito in quel modo, soltanto per proteggere la loro famiglia. Sandro Recalcati sarà deciso a riconquistare Tina e sarà aiutato da Vittorio. Presso il Circolo, invece, arriverà un particolare uomo d'affari, Ferdinando Torrebruna: lo sconosciuto sarà invitato da Fiorenza, ma Dante avrà già sentito parlare di lui in precedenza.

Il Paradiso delle signore, puntate 7-11 febbraio: Gemma si sente in colpa

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore, trasmesse dal 7 all'11 febbraio, Gemma si renderà conto di aver commesso un grave errore e si sentirà in colpa, soprattutto quando noterà che la lettera minatoria ha avuto l'effetto di riavvicinare Ezio a Gloria.

Frattanto Marco avrà una particolare idea, per quanto la polizia distolga l'attenzione da Adelaide sul caso Ravasi, ma per riuscire nel suo intento avrà bisogno dell'aiuto di Flora. Agnese e Salvo, invece, decideranno di affermare la causa di Sandro, ma Tina non avrà intenzione di cambiare idea. Più tardi Amato scoprirà che non sarà lei a recitare nel musicarello di Brivio.

Flora depone in questura a favore dei Guarnieri

Flora si recherà in questura e deporrà a favore della famiglia Guarnieri, ma la sua testimonianza screditerà l'immagine del padre Achille Ravasi. Nel contempo Veronica sarà molto preoccupata per la troppa vicinanza tra Gloria ed Ezio. Adelaide, invece, continuerà ad isolarsi, mentre Armando riceverà delle brutte notizie riguardo Rocco e il suo matrimonio con Maria, così si confiderà con Agnese. Torrebruna e Dante, intanto, parleranno di affari e non ci vorrà molto prima che i due concludano un importante accordo. Successivamente Salvo riuscirà a portare a termine il suo obiettivo: la sua proposta per la compravendita della casa verrà accettata, ma Anna si sentirà in colpa per non avergli confessato la verità sulla figlia Irene.