Le anticipazioni dell'ormai celebre soap opera 'Il Paradiso delle signore' riservano diverse sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 31 gennaio al 4 febbraio, verrà dato ampio spazio alle vicissitudini di Gloria Moreau, interpretata dall'attrice italiana Lara Komar: la donna riceverà una lettera minatoria da parte di uno sconosciuto e non saprà come reagire. Nel frattempo, Sandro Recalcati (Luca Capuano) deciderà di rimandare la sua partenza e annuncerà a Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) la sua decisione. In seguito Gemma leggerà la lettera ricevuta da Gloria, mentre Dante sarà desideroso di vendicarsi di Conti.

Il Paradiso delle signore, episodi dal 31 gennaio al 4 febbraio: Sandro rimanda la partenza

Negli episodi de 'Il Paradiso delle signore', trasmessi dal 31 gennaio al 4 febbraio, Sandro deciderà di non lasciare Milano, almeno fino a quando non avrà risolto tutti i problemi con sua moglie: così annuncerà a Vittorio la sua decisione. Poi l'uomo chiederà ad Agnese dei consigli utili per riconquistare Tina. Nel frattempo, Umberto scoprirà che Adelaide gli ha mentito in merito al suo viaggio, mentre Gemma leggerà la lettera minatoria di Gloria e si renderà conto delle preoccupazioni provate dalla donna. Tuttavia, sarà alquanto soddisfatta. Vittorio, invece, si troverà in difficoltà con Sandro, così chiederà a Tina di prendersi del tempo.

Il Paradiso delle signore, puntate 31 gennaio-4 febbraio: Irene turbata con Salvo

Nelle puntate de 'Il Paradiso delle signore', in onda dal 31 gennaio al 4 febbraio su Rai 1, Irene sarà notevolmente turbata da Salvo, mentre Gloria parlerà della lettera minatoria con Armando. Ezio, intanto, deciderà di raccontare tutto a Veronica.

Quest'ultima, invece, andrà subito a parlare con Gloria Moreau. Nel frattempo, presso 'il Paradiso' proseguiranno i preparativi per la collezione primaverile, così Flora penserà ad un particolare capo, ispirato al giacchetto da cavallerizza di Gemma. Successivamente Sandro avrà un confronto con Tina, poi chiederà ospitalità a Vittorio.

Quest'ultimo accetterà subito di accogliere il suo amico in casa sua, ma sarà ancora costretto a mentirgli.

Ezio e Veronica ai ferri corti

Ezio e Veronica saranno ormai ai ferri corti, dopo l'arrivo della lettera minatoria inviata a Gloria. Umberto, invece, sarà assai turbato per Adelaide, poiché la donna sembrerà scomparsa improvvisamente, reagendo molto male alla proposta di Dante riguardo al contratto con gli americani. Nel frattempo, Tina e Vittorio si prepareranno a raccontare tutta la verità a Sandro, ma accadrà qualcosa di assai inaspettato: Recalcati troverà il foulard di Tina sotto il letto di Conti. Successivamente Vittorio proverà in tutti i modi a spiegare la situazione a Sandro, ma l'uomo non vorrà neanche ascoltarlo e deciderà di lasciare immediatamente Milano.

Marco, intanto, riceverà un invito ufficiale a casa Colombo, mentre Gloria proverà a parlare con Ernesta, per riuscire a scoprire l'identità di chi ha scritto la lettera minatoria.

Dante vuole vendicarsi di Vittorio

Sandro chiarirà la situazione con Vittorio e accetterà di aiutarlo a riconquistare Tina. Nel frattempo Dante penserà di accelerare la chiusura dell'affare con gli americani, ma sarà spinto da sua cugina Fiorenza a concentrarsi soprattutto sulla vendetta nei confronti di Vittorio. Salvo, intanto, non saprà ancora se riuscirà ad acquistare l'appartamento per lui e Anna. Infine, Veronica inizierà a sospettare che sua figlia Gemma sia l'artefice della lettera minatoria inviata a Gloria.