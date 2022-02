Nella soap opera Love is in the air, tra qualche settimana, Eda scoprirà di essere incinta. Lei e Serkan daranno quindi un fratellino o una sorellina a Kiraz, ma i due coniugi decideranno per i primi tempi, di tenere nascosta la Gravidanza. Sarà un segreto solo tra loro due, ma non sarà facile da mantenere.

Eda scopre di essere incinta, Serkan felice

In Love is in the air, ben presto Eda e Serkan scopriranno di aspettare il loro secondo figlio. Un fratellino o una sorellina per la piccola Kiraz che già da tempo chiedeva un compagno di giochi ai genitori.

Ebbene sarà poco dopo il ritorno dalla luna di miele che Eda comincerà a sentirsi poco bene. La giovane sarà colpita da improvvisi attacchi di fame e sonnolenza.

Sarà così che deciderà di andare dal medico, il quale le dirà che è incinta. Eda sarà felicissima visto che potrà esaudire il desiderio di Kiraz. A questo punto, Eda, con tanto di referto medico in mano, andrà da Serkan rivelandogli di aspettare un bambino. Bolat sarà felice di diventare ancora una volta padre, ma l'architetto comincerà ben presto a comportarsi in modo particolare.

Serkan e Eda mantengono segreta la gravidanza

Dunque, anche Serkan, così come Eda, sarà al settimo cielo all'idea di diventare papà per la seconda volta. Questa volta non vorrà perdersi nemmeno un attimo dei primi anni di vita del figlio, a differenza di quanto accaduto con Kiraz.

D'accordo con Eda, deciderà di non dire a nessuno della gravidanza, almeno per i primi mesi di gestazione. La coppia quindi, per qualche tempo, dovrà mantenere il segreto, anche se non sarà facile.

Detto questo, le anticipazioni svelano che Serkan comincerà a comportarsi stranamente. In particolare si farà prendere dall'ansia, preoccupato per la salute del nascituro e di Eda.

Per questo, imporrà alla moglie una dieta ferrea, impedendole di mangiare cibi che possano fare male al bambino. Non solo, Serkan non vorrà che Eda faccia sforzi. Tutte regole che ovviamente a Eda non piaceranno affatto.

Eda e Serkan riusciranno a mantenere il segreto?

Con il prosieguo delle puntate, in Love is in the air Serkan cercherà di non perdere il primo cliente della nuova società fondata con Engin e Piril dopo il fallimento della Art Life.

Per non perdere il cliente, fingeranno di avere un vero ufficio e dei dipendenti, ma questi ultimi saranno solo dei loro conoscenti, come ad esempio Seyfi.

Proprio il maggiordomo di Aydan, troverà il test di gravidanza di Eda, ma equivocherà e penserà che sia proprio della sua signora. Quest'ultima a sua volta, penserà che sia della nipote Pina. Una serie di equivoci insomma, che continueranno quando Ayfer e Melo troveranno nella borsa di Eda dei medicinali. Sarà difficile per Eda a questo punto, mantenere ancora segreta la gravidanza.