Che cosa succede nella nuova puntata de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1 alle 15:55? Ricordiamo che l'episodio del 3 febbraio non verrà trasmesso, al suo posto il giuramento del Presidente della Repubblica. La puntata mancante verrà poi mandata in onda sabato alle 14:00, sempre su Rai 1. Le anticipazioni, dunque, potrebbero subire qualche variazione. Tornando alle trame, Gloria è sempre più sconvolta dopo aver ricevuto la lettera minatoria. Se il suo passato venisse a galla, per lei sarebbe la fine e anche Stefania verrebbe a conoscenza della verità.

La situazione è molto delicata e basta una mossa falsa per far cadere il castello di bugie che è stata costretta a costruire in tutti questi anni e che le causano ogni giorno un'immane sofferenza. Nel frattempo, Umberto è ormai certo che Dante stia tramando contro di lui e Vittorio, ma cosa ha davvero in mente? Occorre agire in fretta prima che sia troppo tardi. Guarnieri ancora non sa che il pericoloso Romagnoli ha intenzione di portare a termine la sua vendetta finale, ovvero soffiare il Paradiso a Vittorio. Gemma, dopo un'iniziale soddisfazione nel vedere la sofferenza di Gloria, inizia a sentire il peso delle proprie azioni, è arrivato il momento di confessare che è stata lei a spedire la lettera?

Sandro vuole lasciare Milano: Il Paradiso delle Signore anticipazioni

Tina e Vittorio hanno una relazione e Sandro è arrivato alla verità dopo aver visto il foulard della moglie sotto il letto di Conti. Un dettaglio che non lascia spazio a molte interpretazioni. Con il cuore a pezzi, decide di lasciare Milano al più presto, mettendo al corrente Vittorio.

Nella nuova puntata de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1 venerdì 4 febbraio, Vittorio prova a giustificarsi con Sandro, ma ottiene l'effetto contrario. La delusione di Recalcati è insopportabile.

Gloria si confida con zia Ernesta

Più tardi Gloria prova a parlare con Ernesta riguardo la lettera minatoria che la tormenta ormai da giorni.

Non riesce proprio a capire chi potrebbe essere così crudele da aver fatto un simile gesto. Peccato che la responsabile sia molto più vicina di quanto possa pensare.

Sandro non riesce a capacitarsi del fatto che Tina lo abbia tradito e non vuole nemmeno ascoltare le ragioni di un imbarazzato Vittorio.

Gemma sente il peso delle sue azioni, anticipazioni Il Paradiso delle Signore

Marco riceve un invito ufficiale a casa Colombo e ne è lusingato. La sua storia con Gemma sta diventando importante e Veronica ed Ezio hanno il desiderio di conoscerlo meglio. La giovane Zanatta, però, non ha il cuore libero.

Nella nuova puntata Il Paradiso delle Signore, vedremo Gemma assalita dai sensi di colpa per la lettera inviata a Gloria.

Forse, ha davvero esagerato e inizia a sentire il peso delle sue azioni. Ora il dilemma la divora: confessare tutto o tacere sperando che tutto finisca nel dimenticatoio? La giovane Zanatta sceglierà la facile via del silenzio.