Arrivano anticipazioni incredibili de Il Paradiso delle signore 6 per le nuove puntate che andranno in onda a febbraio su Rai 1. Oltre all'arrivo di Dante, che i telespettatori vedranno negli episodi della prossima settimana, ci sarà anche quello di Sandro, deciso a riconquistare Tina. Ma non solo. Flavia Brancia ha fatto credere a Ludovica di approvare la sua storia d'amore con Marcello, ma è solo un vile inganno. La nobildonna ha in mente un piano ben preciso, quello di far innamorare la figlia di un affascinante rampollo. Ora, quest'uomo ha un nome e un cognome: si tratta di Ferdinando di Torrebruna, interpretato niente di meno da Fabio Fulco.

Per Ludovica arriveranno guai seri, anche perché il suo corteggiatore ha parecchi lati oscuri e segreti nel suo passato.

Il Paradiso delle signore 6, anticipazioni febbraio 2022

A riportare anticipazioni davvero interessanti è l'ultimo numero di Gente, che ha svelato che cosa succederà nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 6 in onda a febbraio 2022 su Rai 1.

Bisogna prepararsi a grandi colpi di scena. Dalla prossima settimana rientrerà Dante, che non mancherà di mettere in difficoltà Vittorio, già in ansia per la collaborazione con gli americani che gli sta dando dei gran grattacapi. Grazie alla mediazione di Umberto, Romagnoli e Vittorio entreranno in affari, ma non tutto andrà come previsto.

La vecchia e mai risolta rivalità tra i due per Marta tornerà prepotente.

Sandro torna nelle nuove puntate Il Paradiso 6

Come svelano le nuovissime anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6, ci sarà anche un altri ritorno a Milano, quello di Sandro.

Tina ha già dimostrato di non avere voglia di vederlo e di sentirlo, ma come mai?

A quanto pare, Recalcati l'ha tradita come lei stessa ha raccontato a Vittorio tempo fa.

Sandro, arrivato in città, sarà intenzionato a riconquistare la moglie a tutti i costi. Ma il grande colpo di scena è l'entrata nel cast di Fabio Fulco nei panni del rampollo Ferdinando di Torrebruna.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6: Ferdinando alla conquista di Ludovica

Flavia ha un piano, quello di far innamorare Ludovica di un altro uomo così da lasciare Marcello. Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, arriverà Ferdinando, il rampollo che perderà la testa per la bella Brancia.

Ferdinando una storia molto complicata. Sua moglie è morta e, quando vedrà Ludovica, resterà spiazzato dalla sua incredibile somiglianza con la compianta consorte.

Inizierà così una nuova trama ricca di intrighi e sorprese che terrà i telespettatori con il fiato sospeso. A dare il volto a Ferdinando di Torrebruna sarà l'attore Fabio Fulco.