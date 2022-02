Continua ad essere al centro dell'attenzione del mondo del Gossip la vita sentimentale di Belen Rodriguez: a svelare nuovi particolari che la riguardano è ora il settimanale Chi. Qualcuno appartenente alla cerchia stretta delle amicizie della show-girl argentina avrebbe fatto delle rivelazioni che confermerebbero il ritorno di fiamma con Stefano De Martino. Da settimane ormai si vocifera di un riavvicinamento tra i due ex coniugi, il tutto corredato da foto e video eloquenti in cui è impossibile non notare la complicità. Non sarebbe solo per amore del figlio Santiago che Belen e Stefano avrebbero ritrovato la sintonia, ma a quanto pare la scintilla sarebbe scoccata di nuovo.

Belen sentirebbe le farfalle nello stomaco per Stefano

Alcune persone vicine a Rodriguez hanno rivelato al settimanale di Alfonso Signorini che la 37enne si sente finalmente “felice”, tanto da avere le “farfalle nello stomaco” come fosse una ragazzina alle prese con il primo amore, si legge sul magazine. Insomma, pare che dopo il video in cui gli ex coniugi cantano insieme alla festa di compleanno dell'amica comune Patrizia Griffini, tra i due la sintonia sia continuata.

E a proposito della festa della ex gieffina, pare che dopo il party i due non si siano separati. Con Patrizia, Belen e Stefano si sono recati a casa della showgirl, e poi rimasti soli i due avrebbero raggiunto la casa di De Martino dove si sarebbero trattenuti per tutta la notte.

Insomma, ci sono tutti i punti per dichiarare ufficialmente riunita la coppia, ma i diretti interessati al momento non si sono espressi al riguardo.

Antonino Spinalbese fa parte del passato

Sta di fatto che sono sempre più frequenti gli incontri tra Belen e Stefano, il quale ha anche accolto la ex moglie al rientro dal suo viaggio in Uruguay.

Inoltre, pare ormai definitivamente archiviata la relazione tra l'argentina e Antonino Spinalbese, con cui le cose sarebbero finite in cattivo modo. L'unico filo rosso che lega i due ex innamorati è la presenza della piccola Luna Mari, nata lo scorso luglio, ma è chiaro che Rodriguez ormai ha dimenticato dal punto di vista sentimentale l'hair-stylist.

Chissà se Belen e Stefano decideranno, qualora tutto fosse confermato, di esporsi di nuovo pubblicamente magari con uno scatto social come avevano già fatto durante il primo tentativo di riappacificazione poi miseramente fallito. Non è però escluso che i due non decidano stavolta di mantenere il massimo riserbo per poter viversi al meglio questo riavvicinamento. Sarebbe più che comprensibile se i due decidessero almeno in queste prime fasi di non esporsi troppo dal punto di vista mediatico.