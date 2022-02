Continua l'appuntamento di Rai1 con la soap Il Paradiso delle Signore. Una nuova e appassionante puntata verrà trasmessa su Rai1 mercoledì 9 febbraio 2022 e gli spoiler da poco diffusi confermano che non mancheranno le sorprese. Dante non prenderà bene che il contratto con gli americani sfumerà nel nulla. Tuttavia Romagnoli sarà deciso all'idea di impossessarsi del negozio di Vittorio Conti. Intanto Gemma continuerà a essere preoccupata per essere stata l'artefice della lettera inviata a Gloria. A notare lo strano comportamento della Venere sarà Stefania che cercherà di scoprire cosa nasconde la sorellastra.

Nel frattempo Salvatore e Agnese daranno ragione a Sandro, per essersi arrabbiato dopo aver scoperto della tresca tra Vittorio e la sorella.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Tina delusa da Brivio

Nel corso della 103esima puntata de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmessa su Rai1 mercoledì 9 febbraio 2022, a casa Amato non si parlerà altro che dell'inaspettato ritorno di Sandro. Dopo aver scoperto la tresca tra Tina e Vittorio, Salvatore e la madre decideranno di schierarsi dalla parte di Recalcati, sostenendo la sua causa. Per la signora Amato sarà importante che la figlia mantenga la promessa fatta il giorno delle nozze con Sandro. La giovane cantante però rimarrà sui suoi passi e cercherà di prendere tempo per riflettere sui sentimenti che prova nei confronti del marito.

Successivamente la figlia di Giuseppe rimarrà molto delusa dopo aver scoperto di non essere stata scelta per recitare all'interno del musicarello di Brivio. Dopo la proposta ricevuta da Marco di Sant'Erasmo, Flora deciderà di deporre in favore di Adelaide in questura. Questa decisione però potrebbe notevolmente screditare l'immagine di Achille Ravasi, il padre della giovane stilista.

A villa Guarnieri, tutti rimarranno stupiti della decisione della ragazza e la ringrazieranno.

Il Paradiso 6, Gemma nervosa a causa delle sue azioni

Le trame della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, in onda mercoledì 8/2, rivelano nel dettaglio che il nervosismo di Gemma per la lettera incriminata inviata a Gloria, farà sempre più insospettire Stefania.

La giovane Venere cercherà in tutti i modi di scoprire cosa potrà esserle accaduto alla sua sorellastra ma senza successo. La signorina Zanatta invece penserà alle conseguenze delle sue azioni che hanno portato il riavvicinamento tra il patrigno e la sua ex moglie. Intanto al grande magazzino sfumerà l'affare tra Vittorio e gli americani. Deciso più che mai, Dante non mollerà la presa e studierà un piano per sottrarre il grande magazzino a Conti e Umberto.