Le puntate de Il Paradiso delle Signore stanno appassionando i telespettatori di Rai 1. Nell'episodio che andrà in onda sul piccolo schermo lunedì 14 febbraio, le Veneri decideranno di trascorrere la serata di San Valentino in bicicletta. Durante la giornata degli innamorati, invece, nel negozio diretto da Vittorio Conti ci sarà un evento speciale e verrà offerto del cioccolato ai clienti. Nel frattempo, ci saranno importanti novità per quanto riguarda la storia d'amore fra Ezio e Veronica, perché Colombo deciderà di lasciare l'abitazione in cui convive con la fidanzata.

Inoltre, nella puntata verranno trattate anche le vicende di Dante Romagnoli, che deciderà di fare una sorpresa a Beatrice.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 14/2: le Veneri organizzano la serata in bicicletta

La giornata di San Valentino sarà un'occasione speciale per le Veneri. Infatti, non tutte le ragazze che lavorano a Il Paradiso delle signore sono fidanzate. Al momento, infatti, sembrerebbe vivere una storia d'amore soltanto Gemma, mentre le altre commesse del negozio di moda milanese sono single. Per la serata dedicata agli innamorati, le Veneri decideranno di trascorrere una serata insolita. Infatti, le ragazze sceglieranno di andare in bicicletta per passare un momento di spensieratezza insieme.

Il Paradiso delle signore, trama 14/2: a San Valentino viene distribuito cioccolato nel negozio

Non sarebbe la prima volta che le commesse dell'atelier scelgono di trascorrere del tempo insieme dopo il lavoro. Le anticipazioni della puntata che andrà in onda in televisione nel pomeriggio di lunedì 14 febbraio, però, non rivelano se tutte le Veneri andranno insieme in bici o se solo le ragazze single approfitteranno dell'occasione, per fare un giro insieme per Milano.

L'unica cosa certa, al momento, è che nel negozio di moda diretto da Vittorio Conti ci sarà un modo speciale per celebrare la festa degli innamorati. Infatti, nella giornata dedicata all'amore verrà distribuito del cioccolato a forma di cuore ai clienti che andranno all'atelier.

Il Paradiso delle signore, episodio 14/2: Ezio va via da casa

Nel frattempo, Ezio non reagirà bene quando scoprirà che la sua fidanzata ha finto di avere scritto la lettera minatoria a Gloria. A quel punto, il papà di Stefania deciderà di andare via da casa e, nel frattempo, la mamma di Gemma affronterà la capocommessa. In serata, però, ci sarà un colpo di scena, perché Ezio tornerà in famiglia, ma deciderà di rimandare le nozze con Veronica. Inoltre, durante l'episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo il 14 febbraio, Dante Romagnoli deciderà di fare una sorpresa a Beatrice. Le anticipazioni trapelate in rete, però, non rivelano se la cognata di Vittorio gradirà quanto organizzato dall'imprenditore. Non resta che attendere la messa in onda della puntata de Il Paradiso delle signore, per scoprire cosa accadrà ai protagonisti della fiction di Rai 1.