Nella serata di domenica 6 febbraio andranno in onda i primi due episodi della terza stagione de L'amica geniale. Nelle prime puntate della fiction Rai ci saranno importanti novità per Lila e Lenù. Infatti, la terza serie sarà ambientata negli anni '70 e le due protagoniste saranno cresciute e si troveranno ad affrontare alcuni problemi. Infatti, Cerullo lavorerà in fabbrica e farà turni estenuanti nell'azienda di Bruno Soccavo. Purtroppo, il lavoro offerto da quello che credeva un suo amico, si rivelerà deleterio per il fisico e la mente di Raffaella, che subirà anche un tentativo di violenza da parte di Soccavo.

Nel frattempo, invece, Elena Greco vivrà una vita completamente diversa, in quanto diventerà una scrittrice di successo e starà per sposare Pietro Airota, figlio di una famiglia rinomata. Lenù, però, rivedrà Nino e i sentimenti per lui non saranno cambiati.

L'amica geniale 3, anticipazioni 6 febbraio: Lila lavora da Bruno Soccavo e subisce un tentativo di violenza

La seconda stagione de L'amica geniale era terminata con la fine del matrimonio di Lila e Stefano. Infatti, Cerullo aveva iniziato una storia d'amore con Nino. Anche con Serratore, però, la relazione era naufragata e per mantenere il piccolo Gennarino, Raffaella aveva iniziato a lavorare nella fabbrica di Bruno. Se negli episodi andati in onda in precedenza su Rai 1, Soccavo era un ragazzo solare e giocherellone che trascorreva le vacanze a Ischia con Lila e Lenù, nella terza stagione della fiction emergerà un lato violento di Bruno.

Infatti, nella serata del 6 febbraio, Soccavo tenterà una violenza su Cerullo che, fortunatamente, riuscirà a divincolarsi.

L'amica geniale 3, episodi 6 febbraio: Lenù sta per sposare Pietro, ma ama Nino

Nel frattempo, Lenù vivrà una vita completamente diversa dalla sua amica. Infatti, Greco, dopo la laurea conseguita alla prestigiosa università di Pisa, diventerà una scrittrice famosa.

Inoltre, Elena continuerà la storia d'amore con Pietro e, nel secondo episodio de L'amica geniale 3, riceverà la proposta di matrimonio da Airota, durante una cena a Napoli, insieme ai suoi genitori. Lenù, però, sarà turbata perché continuerà a pensare all'incontro con Nino, che le ha fatto riaffiorare i sentimenti che provava per lui in passato ma, in ogni caso, accetterà l'anello del suo fidanzato e sceglierà di diventare la moglie di Pietro.

L'amica geniale 3, puntate 6 febbraio: Lila chiede a Lenù di prendersi cura di Gennarino

Le condizioni di salute di Lila non saranno delle migliori e, pertanto, in un momento di difficoltà, Raffaella chiederà a Lenù di andarla a trovare. Elena si recherà subito dalla sua amica e Cerullo la implorerà di prendersi cura del piccolo Gennarino nel caso dovesse aggravarsi. A quel punto, Greco prometterà di occuparsi del bambino, se dovesse accadere qualcosa di grave. Non resta che attendere la serata di domenica 6 febbraio, per rivedere L'amica geniale in televisione.