Arrivano le nuove anticipazioni della soap opera spagnola 'Una vita', che narra la vita e gli amori dei cittadini di un immaginario quartiere della Spagna degli anni venti. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 7 al 12 febbraio 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:10. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla malattia di Lolita, sulla cena fra Aurelio e Genoveva, sullo stalker di Bellita e sull'arrivo del dottor Ramos ad Acacias.

Anabel contro Susana

Le anticipazioni di 'Una vita' ci segnalano che la famiglia Palacios deciderà di non rivelare a Lolita il fatto che le restino pochi giorni di vita, lasciandole l'illusione di essere in via di guarigione.

Dopo aver ascoltato le parole di disprezzo che le ha riservato Antonito, Natalia si sfogherà con Anabel prima che quest'ultima affronti Susana dopo aver sentito che la sparlava. Preoccupata che la missiva scritta da Roberto non sia sufficiente per dimostrare l'estraneità di Miguel dal furto in banca, Sabina ordinerà al marito di trovare un altro modo più efficiente, minacciandolo di far saltare il colpo. Più tardi, la donna verrà a sapere che il nipote deve lasciare Acacias per un viaggio di lavoro e si convincerà che quello potrebbe essere il momento adatto per attuare la rapina. Dopo aver trascorso un'altra notte dormendo per terra, Jacinto inizierà a mostrare i primi segni di stanchezza, acuiti dall'assenza prolungata di Indalecia.

Genoveva a cena con Aurelio

Genoveva inviterà a cena Aurelio a casa sua con l'intenzione di stringere un'alleanza con lui e la sorella Anabel. Nel corso della serata, il giovane farà capire a Genoveva di volere con lei un'amicizia un po' più intima senza però suscitare in lei alcun interesse. Bellita deciderà di uscire di casa, convinta erroneamente che il suo stalker si trovi in Patagonia.

Preoccupato per la moglie, Jose Miguel chiederà a Rosina e Susana di accompagnarla. Le sue paure si riveleranno fondate, infatti, il delinquente è già ad Acacias per spiare le loro conversazioni. Aurelio e Antonito avranno un acceso diverbio verbale in strada, mentre Indalecia si mostrerà estremamente carina con Jacinto al suo ritorno dal villaggio.

Susana darà vita ad una vera e propria campagna per invitare tutti gli stranieri di Acacias ad andarsene, ma la sua iniziativa non riscuoterà il successo previsto.

La rapina salta

Lolita ritornerà a casa dall'ospedale e chiederà del tempo ad Antonito per riflettere. Nel frattempo, quest'ultimo contatterà un esperto medico di malattie del sangue per provare a salvare la moglie. Bellita deciderà di fare una passeggiata con Rosina e Susana, indossando un cappuccio per coprire il suo volto. Nonostante ciò, il suo stalker la riconoscerà lo stesso e aggredirà le tre donne. Marcos inviterà Soledad a pranzare con lui, mentre Jacinto ripeterà invano ai vicini di casa che Bellita è viva. Lolita avrà un nuovo malore in soffitta, facendo spaventare Casilda che correrà a parlarne con Ramon e Carmen.

Anche se il dottor Ramos nutre poche speranza di salvare Lolita, Antonito lo convincerà a recarsi ad Acacias per visitarla, scoprendo che in Germania stanno studiando una nuova terapia per curare la sua malattia. Poco prima di attuare la rapina in banca, Sabina e Roberto entreranno nel tunnel scavato da loro, trovandolo completamente allagato. L'imprevisto costringerà la coppia a rinunciare momentaneamente al loro piano.