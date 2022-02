La sesta stagione della Serie TV Il Paradiso delle signore la cui programmazione continua a essere tutti i giorni da lunedì al venerdì alle 15:55 su Rai 1, si arricchisce sempre più di intrighi e momenti carichi di emozione. Gli spoiler dell’episodio che occuperà il piccolo schermo il 28 febbraio 2022, raccontano che Tina Amato (Neva Leoni) e Sandro Recalcati (Luca Capuano) saranno sempre più complici dopo la riappacificazione e i loro passati dissapori sembreranno essere soltanto un lontano ricordo.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, del 28 febbraio: Gloria vuole essere sincera con la figlia, Dora, Irene e Stefania in difficoltà

Nella 116esima puntata che i telespettatori avranno modo di vedere sulla rete dell’ammiraglia Rai lunedì 28 febbraio, Gloria (Lara Komar) dopo aver appreso tramite Ezio (Massimo Poggio) che a minacciarla con una lettera in realtà non è stata la sua rivale in amore Veronica (Valentina Bartolo) come credeva, ma Gemma (Gaia Bavaro), vorrà dire la verità alla figlia Stefania (Grace Ambrose): la capo commessa del paradiso stando agli spoiler dovrà desistere dal suo intento, quando Colombo non sarà d’accordo con la sua presa di posizione.

Intanto Irene (Francesca Del Fa), Stefania e Dora (Mariavittoria Cozzella) si troveranno in difficoltà, una volta venute a conoscenza dell’infedeltà di Rocco (Giancarlo Commare): a invitare le commesse del grande magazzino milanese a mantenere il massimo riserbo sulla questione, e quindi a non svelare all’amica Maria (Chiara Russo) di essere stata tradita dal suo promesso sposo, ci penserà la signora Agnese (Antonella Attili).

Vittorio non vede di buon occhio l’intesa tra Beatrice e Dante, Adelaide non deve sapere dell’accordo tra Umberto e Romagnoli

Successivamente Vittorio (Alessandro Tersigni) sarà soddisfatto dell’aiuto dato a Sandro per riuscire a riconquistare la moglie Tina, poiché finalmente i due coniugi ritroveranno la loro complicità. Il direttore Conti intanto non sarà dello stesso avviso per quanto riguarda il rapporto tra sua cognata Beatrice (Caterina Bertoni) e Dante (Luca Bastianello), dopo averli visti più volte in sintonia tra le mura del circolo.

Nel contempo Umberto (Roberto Farnesi) si vedrà costretto a cedere al vile ricatto di Dante (Luca Romagnoli), cioè quello di fargli avere le sue quote del paradiso per poter tornare a impossessarsi della missiva in grado di incastrare sua cognata Adelaide (Vanessa Gravina) sulla questione Achille Ravasi (Roberto Alpi): l’accordo sancito tra Romagnoli e il commendatore Guarnieri però non dovrà arrivare alle orecchie della contessa di Sant’Erasmo per nessuna ragione.