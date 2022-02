Secondo le anticipazioni del talent show Amici di Maria De Filippi, nella ventesima puntata della 21^ edizione del programma televisivo (che andrà in onda domenica 20 febbraio, alle 14 su Canale 5), ci saranno novità e colpi di scena. In particolare, in questo nuovo appuntamento con la scuola più famosa d'Italia continueranno le sfide tra i ballerini e cantanti del talent show che vorranno dare il meglio di loro stessi per accedere al serale di marzo.

Spoiler Amici del 20/2: Carola va in finale, Elodie sarà ospite

Nel ventesimo appuntamento di Amici 21, dopo il precedente passaggio al serale dei cantanti Alex e Sissi e i ballerini Dario e Michele, anche Carola Puddu accederà alla fase finale del talent, grazie alla sua insegnante di ballo Alessandra Celentano.

Inoltre, la ballerina vincerà anche la prova Tim.

Nessun altro allievo verrà confermato per il serale (almeno per il momento). Infatti, Rudy Zerbi frenerà ancora l'accesso a Lda e Luigi, nonostante siano al primo posto nella classifica generale.

Intanto, tra le novità della nuova puntata di Amici di Maria De Filippi in onda domenica 20 febbraio, ci sarà spazio per la presenza di un super ospite che arriverà in studio e stilerà la classica classifica settimanale delle cover. Entrando nello specifico del ventesimo appuntamento, il super-ospite sarà un'ex allieva del programma televisivo di Canale 5: si tratta della cantante Elodie.

Elodie stilerà la classifica delle cover dei cantanti del programma

Dunque a Elodie spetterà l'arduo compiti di valutare le cover che verranno proposte dagli allievi della scuola.

In particolare, sarà l'artista a decretare chi meriterà di andare sui tre gradini del podio e chi invece finirà sul fondo della classifica e rischierà di non accedere al serale di Amici di Maria De Filippi che partirà da marzo.

In particolare, coloro che finiranno tra le ultime posizioni, potrebbero poi anche essere eliminati dai loro rispettivi professori, soprattutto se sono recidivi delle ultime posizioni.

Intanto, in attesa di scoprire chi avrà la meglio secondo il giudizio di Elodie, c'è da dire che questa ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi sta continuando a regalare tantissime gioie ai vertici Mediaset, dal punti di vista dei dati Auditel.

Infatti, il talent show in onda su Canale 5 ha una media di 3,2 milioni di spettatori ed è arrivato a toccare anche il 22% di share.

Non rimane che attendere la messa in onda televisiva della ventesima puntata di Amici 21, per scoprire ulteriori novità.