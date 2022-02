La programmazione de Il Paradiso delle signore 6 subirà ancora una volta delle modifiche. Per via degli eventi politici attualmente in corso nel nostro Paese, la soap non andrà in onda giovedì 3 febbraio. Lo ha anticipato Roberto Farnesi attraverso il suo profilo Instagram. L'attore ha annunciato che al posto della soap verrà trasmessa la telecronaca del Tg1 in occasione del Giuramento del Presidente della Repubblica. Per rispettare l'ordine cronologico delle puntate, la programmazione subirà uno slittamento che prevederà, eccezionalmente, la messa in onda anche sabato 5 febbraio.

Negli ultimi due appuntamenti della settimana Gemma inizierà a sentire il peso della coscienza per le minacce rivolte a Gloria, mentre quest'ultima vorrà scoprire l'identità dell'autore della missiva.

Cambio programmazione Il Paradiso delle signore 6: salta puntata del 3 febbraio

L'interprete di Umberto Guarnieri ne Il Paradiso delle Signore ha anticipato nelle sue storie Instagram che la puntata della soap inizialmente in programma il 3 febbraio non andrà in onda. La conferma, in un certo senso, è arrivata anche dal profilo Twitter ufficiale della Camera dei Deputati in cui stato annunciato che giovedì 3 febbraio alle 15:30 il Presidente Mattarella presterà giuramento davanti al Parlamento in seduta comune.

Giovedì 3 febbraio alle 15.30 il Presidente Mattarella presterà giuramento davanti al Parlamento in seduta comune.



Il giuramento del Presidente della Repubblica è salutato da 21 salve di artiglieria sparate, ogni 30 secondi, dalla sommità del colle del Gianicolo.#Quirinale2022 pic.twitter.com/HppAfZVXd5 — Camera dei deputati (@Montecitorio) February 1, 2022

La puntata de Il paradiso delle signore 6 verrà recuperata venerdì 4 febbraio al consueto orario delle 15:55.

L'ultimo appuntamento della settimana con la soap (quello del venerdì) andrà in onda sabato 5 febbraio a partire dalle ore 14:00.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6, puntata in onda il 4 febbraio: tensione a casa Colombo

La situazione tra Vittorio (Alessandro Tersigni) e Sandro (Luca Capuano) diventerà sempre più complicata.

L'imbarazzo di Conti sarà dovuto al foulard di Tina (Neva Leoni) ritrovato da Recalcati sotto il letto dell'amico. Nella puntata de Il Paradiso delle signore 6 non trasmessa il 3 febbraio e slittata a venerdì 4, Vittorio proverà a dare delle spiegazioni al discografico ma quest'ultimo sarà infuriato e non sentirà ragioni. La sua volontà sarà quella di partire al più presto per Londra. Nel frattempo Marco (Moisé Curia) riceverà un invito ufficiale a casa dei Colombo, anche se sarà la serata meno adatta ad una cena in famiglia per via della tensione provocata dalla lettera scritta a Gloria (Lara Komar). A tal proposito, Gemma (Gaia Bavaro) inizierà a sentire un peso sulla coscienza per via delle sue azioni avventate.

Intanto, la capocommessa Moreau cercherà l'aiuto di Ernesta (Pia Engleberth) per risalire all’identità di le ha scritto la missiva minatoria.

Sabato 5 febbraio andrà in onda su Rai 1 la puntata n.100 de Il Paradiso delle signore 6

La 100ª puntata de Il Paradiso delle signore 6, a causa della mancata messa in onda del 3 febbraio, verrà trasmessa sabato 5 a partire dalle 14. Le anticipazioni sul web rivelano che le discussioni tra Vittorio e Sandro continueranno, ma dopo vari tentativi, Conti riuscirà a calmare l'animo dell'amico. I due si riconcilieranno e il direttore del grande magazzino si offrirà di aiutare il discografico a riconquistare la moglie. Dante Romagnoli (Luca Bastianello), nel frattempo, cercherà di concludere al più presto l'affare con gli imprenditori americani e, parallelamente, porterà avanti il suo piano di vendetta contro Vittorio. Intanto Veronica (Valentina Bartolo) inizierà a sospettare che sia sia stata Gemma a scrivere la lettera di minacce a Gloria. Il cerchio attorno alla giovane inizierà a stringersi.