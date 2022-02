La nuova edizione del Festival di Sanremo è partita con ospiti davvero importanti, come i Maneskin. La band è tornata sul palco dell'Ariston, dopo la loro vittoria e il successo ottenuto all'Eurovision 2021. Per Damiano David e i musicisti è stato un po' come tornare a casa e le emozioni sono state così forti da far commuovere il frontman.

Maneskin sul palco dell'Ariston

I Maneskin sono tornati sul palco dell'Ariston. La band era molto attesa dai telespettatori e la loro esibizione è stata un grande successo. Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio hanno coinvolto il pubblico con grande entusiasmo, come sempre.

Ma questa è stata un'occasione molto speciale, tanto che il frontman della band si è molto commosso ed è stato abbracciato da Amadeus. Un ritorno da vere e proprie star, che nell'ultimo anno sono riuscite a conquistare il mondo, ma che non dimenticano mai da dove sono partiti. La prima puntata di Sanremo 2022, in onda martedì 1 febbraio, è stata caratterizzata dalla loro esibizione con Zitti e Buoni, brano con cui hanno vinto la scorsa edizione. Un'emozione davvero unica sia per i protagonisti che per il pubblico che ha seguito il Festival.

Damiano David si commuove a Sanremo 2022

La grande sorpresa è arrivata quando i Maneskin si sono esibiti nella canzone Coraline, del nuovo album Teatro d'ira - Vol.

1. Un brano particolarmente sentito che, insieme al contesto in cui si trovavano, ha completamente travolto Damiano David, che non è riuscito a trattenere le lacrime. I social sono letteralmente andati in tilt vedendo il frontman così commosso e sono arrivati commenti e affetto da tutto il mondo. Il pubblico si è alzato in piedi e Amadeus è corso ad abbracciare Damiano.

La canzone Coraline racconta la storia di una bambina che non riesce a scoprire la sua identità, il posto dove si sente a suo agio nel mondo. Un brano già molto apprezzato dai telespettatori e dai fan della band.

Belen Rodriguez sostiene Damiano e i Maneskin

Belen Rodriguez ha voluto mandare il suo sostegno e il suo affetto a Damiano e ai Maneskin.

La showgirl stava seguendo la prima puntata del Festival di Sanremo e ha condiviso su Instagram l'esibizione del brano di successo Zitti e Buoni. "Orgoglio italiano" ha commentato Belen, scatenando i fan. La conduttrice e il frontman della band erano stati protagonisti di diverse indiscrezioni, in cui si parlava di una possibile relazione tra i due, in seguito smentita ufficialmente. La showgirl ha voluto semplicemente fare un gesto per sostenere la band e mostrare tutta la stima e l'ammirazione nei confronti di Damiano e degli altri membri del gruppo.