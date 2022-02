Nuovo cambio programmazione per Il Paradiso delle signore 6, la fortunata soap del pomeriggio di Rai 1 che questo giovedì 3 febbraio non sarà in onda nel palinsesto pomeridiano.

Eccezionalmente per questa settimana, la messa in onda della soap opera con protagonisti Alessandro Tersigni e Vanessa Gravina, subirà delle modifiche legate alla programmazione e sarà in onda di sabato pomeriggio, subito dopo l'appuntamento con il Tg 1.

Cambio programmazione Il Paradiso delle signore 6: soap cancellata il 3 febbraio

Nel dettaglio, il cambio programmazione per Il Paradiso delle signore 6 riguarderà la puntata di giovedì 3 febbraio 2022, quando alle ore 15:55 non sarà in onda un nuovo appuntamento in prima visione assoluta su Rai 1.

La soap opera, infatti, è stata cancellata dal palinsesto della rete ammiraglia per lasciare spazio ad una diretta speciale del Tg 1, che seguirà il giuramento del Presidente della Repubblica.

L'evento è previsto a partire dalle 15.30 in poi e potrebbe occupare buona parte del primo pomeriggio, di conseguenza la messa in onda della soap opera non è assicurata alle 15:55.

Sabato 5 febbraio torna in onda Il Paradiso 6: l'orario

Per questo giovedì 3 febbraio, quindi, i fan de Il Paradiso delle Signore dovranno fare a meno del nuovo appuntamento ma possono stare tranquilli, perché l'episodio verrà recuperato nel corso della settimana.

La Rai, infatti, ha scelto di mandare in onda la soap, in via del tutto eccezionale, anche di sabato pomeriggio.

Di conseguenza sabato 5 febbraio ci sarà una nuova puntata de Il Paradiso 6, l'ultima di questa settimana ma sarà trasmessa in una fascia oraria diversa.

La puntata eccezionale di questo sabato pomeriggio, infatti, non sarà trasmessa alle 15:55 come sempre, ma verrà trasmessa alle ore 14:00, subito dopo l'appuntamento con il Tg 1.

La sfida del sabato tra Il Paradiso 6 e le soap Beautiful e Una Vita

La soap prenderà così il posto della trasmissione Dedicato, condotta da Serena Autieri, che già la scorsa settimana ha subito delle variazioni di programmazione per lasciare spazio all'attualità politica legata alle elezioni per il Presidente della Repubblica.

Come se la caverà la soap in questa nuova fascia oraria e con questa programmazione del tutto eccezionale?

Dall'altra parte, su Canale 5, saranno in onda Beautiful e Una Vita, le due soap "colosso" della programmazione della rete, che tutti i giorni appassionano una media di oltre due milioni e mezzo di spettatori, portandosi a casa una media di share che oscilla tra il 15 e il 17%.

Riuscirà Il Paradiso delle signore a "rosicchiare" pubblico alle due soap avversarie? Al pubblico da casa, l'ardua sentenza finale.