Gli episodi de Il Paradiso delle Signore stanno appassionando i telespettatori di Rai 1. Durante la settimana da lunedì 28 febbraio a venerdì 4 marzo, ci saranno importanti novità e colpi di scena legati alle vicende di Gloria Moreau, Ezio Colombo e Veronica Zanatta. A tal proposito, Marco di Sant'Erasmo confiderà a Stefania qualcosa e la Venere rimarrà turbata. Nel frattempo, i genitori della giornalista avranno divergenze di opinioni riguardo il da farsi. In particolar modo, la capocommessa vorrà smettere di mentire a sua figlia e vorrà svelarle la sua identità, mentre il suo ex marito sarà del parere opposto.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni al 4/3: Marco mette una pulce nell'orecchio di Stefania

Il rapporto fra Marco e Stefania si è consolidato nel corso del tempo. Infatti, se in un primo momento il giornalista e la Venere hanno avuto differenze di vedute, dopo essersi conosciuti meglio, i due colleghi hanno iniziato a nutrire stima reciproca. In particolar modo, il nipote di Adelaide ha speso belle parole, nel descrivere la figlia di Gloria, in un articolo per la rivista del negozio. Nelle puntate de Il Paradiso delle signore, che andranno in onda sul piccolo schermo dal 28 febbraio al 4 marzo, il rapporto fra Ezio e Veronica potrebbe non essere idilliaco come voglio fare credere. A tal proposito, Marco metterà una pulce nell'orecchio di Stefania che, a quel punto, rimarrà molto turbata.

Al momento, non è chiaro cosa dirà il fidanzato di Gemma a Stefania, ma potrebbe riguardare suo padre.

Il Paradiso delle signore, episodi al 4/3: Gloria vuole dire a Stefania che è sua mamma

Nel frattempo, i genitori di Stefania avranno divergenze di opinione su come comportarsi con la loro figlia. Infatti, dopo avere saputo che la lettera minatoria era stata scritta da Gemma, Gloria inizierà a pensare che il suo segreto possa essere a rischio.

A quel punto, la capocommessa de Il Paradiso delle signore parlerà con il suo ex marito. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi in televisione fino a venerdì 4 marzo rivelano che Gloria vorrà dire a Stefania che è sua mamma, mentre Ezio sarà del parere opposto e preferirà continuare a mentire.

Il Paradiso delle signore, puntate al 4/3: Stefania consiglia a Maria di reagire

Inoltre, durante le puntate che andranno in onda sul piccolo schermo fino al 4 marzo, Stefania sarà alle prese anche con la sua amica Maria. Infatti, la Venere consiglierà alla sarta di smetterla di fare la vittima. La giornalista suggerirà alla collega di prendere di petto la situazione e di cercare di affrontare i problemi che ha con il suo fidanzato Rocco, provando a reagire. Pertanto, Puglisi ascolterà le parole di Stefania e deciderà di partire per Roma e andare a trovare il ciclista. Non resta che attendere i prossimi episodi de Il Paradiso delle signore, per scoprire come continueranno le vicende di Stefania e se scoprirà che è viva ed è Gloria Moreau.