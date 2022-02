Nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 17 febbraio, Ezio ha raccontato a Gloria che Stefania gli ha fatto domande riguardo sua madre, chiedendosi come sarebbe la sua vita, nel caso in cui la donna fosse ancora in vita. Il direttore commerciale della Palmieri è stato colpito dalle parole della figlia e ha raccontato alla sua ex moglie cosa è accaduto. Anche Moreau ha sofferto quando ha appreso i pensieri della figlia. A questo punto, Ezio e Gloria potrebbero non riuscire a mantenere il segreto riguardo il loro passato, rivelando a Stefania che erano sposati e che la capo commessa è sua madre.

Il Paradiso delle signore: l'ammirazione di Stefania per Ezio e Gloria

Nella puntata de Il Paradiso delle signore di giovedì 17 febbraio, Stefania è andata in Caffetteria con suo padre. A quel punto, la giovane Colombo ha espresso parole di ammirazione nei confronti di Gloria e del fatto curioso che ha condiviso con Ezio, facendo nascere un bambino nel negozio. La Venere ha chiesto a suo padre come avrebbe potuto essere la loro vita, se sua mamma fosse ancora in vita. Inoltre, la commessa ha voluto sapere dettagli sulla sua nascita. Ezio è rimasto colpito dalle parole della ragazza e le ha rivelato di avere caratteristiche molto simili alla madre.

Il Paradiso delle signore: Gloria viene a sapere da Ezio cosa le ha detto Stefania

In seguito, Ezio si è recato a Il Paradiso delle signore ed ha incontrato Gloria. La capo commessa ha mostrato gli scatti del giorno precedente, in cui erano insieme, dopo avere fatto nascere un bambino nell'atelier. Dietro alla fotografia, i genitori del bambino hanno fatto una dedica, scrivendo, alla fine del messaggio, la frase: ''Ora siamo una vera famiglia''.

A quel punto, Gloria ha detto all'ex marito: ''Sai quante volte mi chiedo come sarebbe andata''. Sentendo quelle parole, il signor Colombo ha rivelato a Moreau che la loro figlia aveva detto la stessa cosa poco prima. Gli ex coniugi Colombo hanno pensato che la nascita di Stefania abbia rappresentato il giorno più bello della loro vita.

La capo commessa ha saputo che la ragazza ha chiesto a suo padre come sarebbe stata la loro vita se la madre non fosse morta.

Il Paradiso delle signore: Stefania potrebbe sapere da Ezio e Gloria che erano una famiglia

La sofferenza di Colombo e Moreau è stata evidente e la responsabile delle Veneri ha sofferto venendo a conoscenza delle parole di sua figlia. Anche il direttore commerciale della Palmieri ha mostrato dolore per le bugie raccontate a Stefania. Cosa decideranno di fare Ezio e Gloria? Riusciranno a mantenere il segreto sul loro passato? La giovane Colombo rivolge spesso pensieri verso la mamma morta e, a questo punto, potrebbe essere ipotizzabile che Gloria ed Ezio decidano di non nascondersi più, per non causare ulteriore sofferenza a Stefania che, pertanto, potrebbe sapere direttamente dai genitori, la vera identità della capo commessa. Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire se la famiglia Colombo si riunirà.