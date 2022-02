Arrivano le nuove anticipazioni delle puntate Il Paradiso delle Signore per la settimana dal 28 febbraio al 4 marzo 2022. Grandi risvolti aspettano gli affezionati telespettatori della soap, a partire dalla decisione di Gloria, pronta a dire la verità a sua figlia Stefania. Nonostante Gemma abbia confessato di essere la mittente della lettera anonima, il rapporto tra Ezio e Veronica non sembra essere così saldo. Il signor Colombo, dopo aver visto prodigarsi Gloria nel far partorire una donna al Paradiso, ha capito quanto è ancora legato a lei. Sono bastati uno sguardo complice e una mano sfiorata a farlo scappare da quel sentimento che tenta disperatamente di sopprimere.

Arriva il momento della verità anche per Maria, che scopre nel peggiore dei modi il tradimento del fidanzato. La giovane Puglisi prende una sofferta ma inevitabile decisione.

Il Paradiso delle Signore 6 le anticipazioni 28 febbraio - 4 marzo 2022

Agnese e Armando non hanno avuto la forza di dire a Maria quanto scoperto a Roma su Rocco. Non lo fanno nemmeno le Veneri. Peccato che la povera Puglisi venga a sapere la cruda realtà nel modo peggiore. Furiosa per l'accaduto e delusa dalle persone a lei più care, decide di partire per Roma e affrontare Rocco una volta per tutte.

Tempo di partenze anche per Sandro e Tina, che dopo essersi riconciliati, preparano le valigie per tornare a Londra. Vittorio è dispiaciuto, ma organizza comunque per loro una festa d'addio.

Su Conti sta per abbattersi una bufera che cambierà la sua vita per sempre e il responsabile è Dante Romagnoli.

Umberto tenta un gesto estremo contro Dante

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, Umberto è in trappola. Dante lo ha ricattato, vuole metà delle quote del grande magazzino in cambio del silenzio sulla lettera che lo implica nella morte di Achille.

Disperato, Guarnieri tenta un gesto estremo ai danni di Romagnoli, ma il suo piano va in fumo.

Vittorio viene a sapere tutto ed è costretto a condividere con il suo peggior nemico la sua creatura. La rabbia è tanta e decide comunque di non arrendersi.

Gloria dice a Stefania che è sua mamma? Le anticipazioni Il Paradiso 6

Veronica è consapevole che il rapporto con Ezio è in bilico, di mezzo c'è Gloria, alla quale il compagno pensa continuamente e cerca invano di evitare.

Le anticipazioni delle puntate settimanali Il Paradiso delle Signore dal 28 febbraio al 4 marzo svelano che Gloria sarà finalmente pronta a dire a Stefania che è sua mamma. La bella Moreau ne parla con Ezio, ma incontra la sua opposizione: ancora una volta, Gloria sarà costretta ad abbassare la testa e a vivere il suo grande dolore nel silenzio, mentre Stefania sogna di avere al suo fianco la madre che non ha mai conosciuto.