Tante novità accadranno a Il Paradiso delle Signore nel corso delle puntate previste su Rai 1 ogni pomeriggio dal 28 febbraio al 4 marzo. Gli spoiler della soap opera narrano rivelano che Gloria Moreau vorrà raccontare a Stefania Colombo la verità sul loro legame.

Il Paradiso delle signore, puntate dal 28 febbraio: Gloria vuole dire a Stefania la verità

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore sulle puntate in programma dal 28 febbraio rivelano che Gloria ripenserà a quanto ha scoperto su Gemma. Per questo motivo, la capo-commessa si sentirà in dovere di dire a Stefania di essere sua madre.

Ma Ezio non sarà d'accordo nel rivelare alla loro figlia la verità, taciuta per troppo tempo.

Anche Irene, Dora e Stefania non sapranno come dire a Maria del tradimento di Rocco con una ragazza di Roma. Però Agnese convincerà le tre ragazze a tenere la bocca cucita, in quanto teme di far soffrire troppo la sua collega. Vittorio, intanto, apparirà entusiasta del riavvicinamento tra Tina e Sandro.

Dante entrerà in possesso delle quote del grande magazzino. Umberto, a questo punto, esigerà in cambio la lettera compromettente. Inoltre, l'uomo pretenderà che Adelaide rimanga all'oscuro del loro accordo. Intanto però la contessa scoprirà che il cognato ha venduto le sue quote, così Umberto le dirà che ha preso questa decisione per far fronte ad alcuni problemi legati alla loro banca.

Flora gelosa di Umberto

Nelle prossime puntate de Il Paradiso, Adelaide apparirà molto titubante di fronte alla decisione di Ludovica di fare affari con Dante. In questo frangente, Ferdinando prendere le parti della figlia di Flavia, offrendole tutto il suo aiuto.

Nel contempo, Maria scoprirà che Rocco ha una relazione clandestina con una donna a Roma e per questo si scaglierà furiosa contro le amiche e Agnese per non averle detto niente.

A tal proposito, la ricamatrice apparirà inconsolabile, tanto che nessuno riuscirà a riportarle il sorriso.

Flora dimostrerà intanto di essere molto gelosa di Umberto, sebbene sia costretta a fare un passo indietro. Tina e Sandro, invece, decideranno di tornare a Londra.

La giovane Colombo sospetta di Ezio e Veronica

Flora domanderà a Umberto quando abbia intenzione di dire a Vittorio del ricatto di Dante.

Anna, invece, nasconderà a Salvo che sua figlia non vuole trasferirsi a Milano.

Nel frattempo Irene e Dora cercheranno di stare vicino a Maria, che disperata scriverà una missiva a Rocco. Successivamente la stessa signorina Puglisi deciderà di partire per Roma per incontrare Rocco, su consiglio di Stefania.

Stefania Colombo sospetterà che Ezio e Veronica non abbiamo risolto i loro problemi mentre Marco le metterà una pulce nell'orecchio che desterà la sua preoccupazione.

Vittorio non prenderà bene la decisione dell'ex suocero di vendere le quote dell'atelier a Dante: l'uomo deciderà di organizzerà un piano di salvataggio che si preannuncia molto difficile.

Anna, infine, racconterà la verità a Salvatore e lui asseconderà la volontà della piccola Irene, lasciandole tutto il tempo per convincersi di andare ad abitare a Milano insieme a lui e Anna.