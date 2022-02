Domenica 27 febbraio, su Rai 1, andranno in onda gli ultimi due episodi de "L'amica geniale 3 - Storia di chi fugge e di chi resta", la serie tv ispirata all'omonimo romanzo di Elena Ferrante e con protagoniste le attrici Gaia Girace (nei panni di Lila) e Margherita Mazzucco (Lenù).

La terza stagione si avvia alla conclusione

In questa terza stagione, diretta da Daniele Luchetti - subentrato a Saverio Costanzo, regista delle prime stagioni - le protagoniste sono Lenù e Lila ormai adulte, ognuna intenta nel costruirsi la propria vita.

Lenù diventa una scrittrice di discreto successo, si sposa con l'insegnante di buona famiglia Pietro Airota e mette al mondo due bambine, Adele ed Elsa; Lila, diventata mamma nel finale del secondo capitolo, cresce suo figlio Gennarino tra mille difficoltà.

Le dinamiche di affetto e ostilità tra le due amiche prendono forma all'interno di un contesto storico ben preciso, ossia gli anni 60, periodo di grandi novità dal punto di vista della rivendicazione dei diritti fondamentali e della libertà di essere.

In particolare, il personaggio di Elena passa attraverso un'evoluzione particolare: il suo carattere forte viene finalmente fuori e la sua consapevolezza di poter essere allora stesso tempo mamma, moglie e donna in carriera si insinua in maniera prepotente dentro di lei. Tutto ciò, si riflette sia nel rapporto con il marito, sia - e soprattutto - in quello con Nino Sarratore, da cui è sempre stata attratta e con cui mantiene un legame fin dalla più tenera età.

L'amica geniale: anticipazioni episodi 7 e 8

Nell'episodio 7, intitolato "Ancora tu", sarà sempre più evidente la crisi di coppia tra Lenù e Pietro (Matteo Cecchi): l'uomo la tratta sempre più come una serva e non come la sua consorte. Un giorno, alla porta dei due, si presenta Nino Sarratore (Francesco Serpico), il quale si trova molto bene con lo stesso Matteo, al punto che si salutano e promettono di rivedersi; Elena, contenta della cosa, inizia ad attendere con trepidazione l'arrivo di quel giorno e, finalmente, decide di riprendere a scrivere.

L'episodio 8, dal titolo "Chi fugge, chi resta", è incentrato sempre sulla figura di Sarratore. Quest'ultimo invita Lenù e Pietro a casa sua per fare conoscenza della famiglia e ne approfitta per dare a Elena un proprio riscontro circa il suo manoscritto; nel momento in cui egli scopre che il Airota non l'ha letto, inizia a essere ostile. Questo non fa altro che alimentare ulteriormente i dubbi che Elena ha nei confronti del marito e, allo stesso tempo, fa riermergere in lei il sentimento nutrito verso Nino.