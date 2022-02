Diverse novità saranno al centro delle puntate de Il Paradiso delle signore previste dal 28 febbraio al 4 marzo su Rai 1. Le trame dello sceneggiato segnalano che Vittorio Conti sarà costretto a lavorare al fianco di Dante Romagnoli dopo che quest'ultimo ha ottenuto le azioni di Umberto Guarnieri.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni dal 28/2 al 4/3: Umberto cede le sue azioni a Dante

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore sulle puntate previste dal 28 febbraio al 4 marzo rivelano che Stefania dubiterà che il rapporto tra Ezio e Veronica si sia consolidato.

Come se non bastasse, Marco metterà alla "venere" una pulce nell'orecchio, che la turberà moltissimo.

Il ricatto di Dante, invece, sembrerà dare i suoi frutti. Umberto, infatti, non avrà altra scelta che cedere alle sue richieste, in quanto teme che la verità sulla questione Achille Ravasi venga prima o poi a galla. Il commendatore, però, chiederà che la questione non venga mai alle orecchie di Adelaide.

A questo punto Guarnieri cederà le sue azioni del grande magazzino in cambio della restituzione della lettera compromettente. Umberto sarà costretto a raccontare alla contessa di aver venduto le quote per far fronte ad alcuni problemi connessi con la banca Guarnieri.

Ferdinando appoggia Ludovica

Nelle puntate de Il Paradiso dal 28 febbraio fino al 4 marzo, Flora sarà costretta a farsi da parte nonostante i suoi sentimenti per Umberto. Nonostante questo, la Ravasi chiederà al commendatore, quali siano le sue intenzioni in merito al grande magazzino.

Ludovica, invece, apparirà entusiasta di entrare in affari con Dante a differenza di Adelaide, che non ne sarà molto contenta.

In questo frangente, Ferdinando darà tutto il proprio sostegno alla fidanzata di Marcello.

Vittorio costretto a dividere il grande magazzino con Romagnoli

Dante continuerà a tramare alle spalle di Vittorio, diventato ormai il suo bersaglio del tutto inconsapevole. Per questo motivo, Conti continuerà a muoversi all'oscuro di quello che ha combinato Umberto.

Proprio quest'ultimo troverà il coraggio di informare l'ex genero che Romagnoli sta facendo di tutto per rovinarlo.

Neanche a dirlo, il direttore apparirà pronto a tutto pur di salvare il grande magazzino dalla bancarotta. Un comportamento che ovviamente colpirà Guarnieri, il quale ne parlerà anche con Flora.

Più tardi, il padre di Marta ipotizzerà un gesto estremo per minacciare Dante, ma il suo piano non andrà in porto. A questo punto Romagnoli sarà soddisfatto di aver raggiunto i propri scopi, mentre Vittorio dovrà leccarsi le ferite dalla bruciante sconfitta. Alla fine, Conti dovrà dividere il grande magazzino con il rivale che peraltro in passato gli aveva "rubato" sua moglie.