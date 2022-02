Le puntate de Il Paradiso delle Signore stanno appassionando i telespettatori di Rai 1. Nell'episodio che andrà in onda sul piccolo schermo nel pomeriggio di venerdì 11 febbraio ci saranno colpi di scena che riguarderanno i protagonisti della fiction. Infatti, Veronica vorrà fare credere a Gloria di avere scritto lei la lettera minatoria, scagionando così sua figlia Gemma. A quel punto, Zanatta proporrà alla capocommessa di vedersi di nascosto, ma Teresio la scoprirà. Nel frattempo, le vicende legate alla morte di Achille Ravasi potranno prendere una piega inaspettata, perché Flora dovrà deporre in questura e la sua testimonianza potrebbe scagionare Adelaide.

Inoltre, Salvatore farà la proposta di acquisto dell'appartamento delle Veneri.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 11/2: Zanatta vuole vedere Gloria di nascosto

Nelle puntate già andate in onda sul piccolo schermo, Gemma ha scritto una lettera minatoria a Gloria. In un recente episodio del Il Paradiso delle signore, la Venere aveva spiato la capocommessa e sua mamma, mentre avevano una conversazione confidenziale. In quell'occasione, la giovane Zanatta aveva scoperto che la sua responsabile era stata sposata con Teresio. A quel punto, Gemma ha scritto una lettera minatoria a Moreau e Veronica l'ha scoperto. Nell'episodio che andrà in onda nel pomeriggio di venerdì 11 febbraio, Zanatta vorrà proteggere sua figlia e, pertanto, si vorrà addossare la colpa, confessando di avere scritto lei la missiva.

La fidanzata di Teresio, pertanto, deciderà di incontrare Gloria in segreto.

Il Paradiso delle signore, trama 11/2: Teresio scopre le intenzioni di Zanatta e va all'appuntamento con Gloria

Veronica, pertanto, chiederà alla capocommessa di vedersi di nascosto, senza farne menzione ad altre persone. Purtroppo, però, Teresio scoprirà le intenzioni della sua fidanzata.

Le anticipazioni trapelate in rete, riguardanti l'episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo l'11 febbraio, però, non rivelano come verrà a sapere la verità Ezio e come faccia ad apprendere dell'incontro segreto che Zanatta vorrà fare con Gloria. L'unica cosa certa, al momento, è che Teresio si presenterà all'appuntamento con la sua ex moglie.

Il Paradiso delle signore, episodio 11/2: Flora depone in questura

Nella puntata della fiction Rai dell'11 febbraio, inoltre, ci saranno importanti novità per altri personaggi della fiction. Infatti, Flora dovrà deporre in questura, testimoniando riguardo la morte di suo padre Achille Ravasi. Le parole della stilista de Il Paradiso delle signore potranno essere decisive per scagionare Adelaide dal coinvolgimento riguardante il decesso di suo marito. Nel frattempo, Salvatore farà la proposta di acquisto per la casa delle Veneri. Al momento, però, non è chiaro se il signor Rossi deciderà di vendere l'appartamento al barista. Non resta che attendere le prossime puntate della fiction, per scoprire cosa accadrà nelle vite dei protagonisti della fiction Rai.