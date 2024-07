"Vai ragazza mia, non condannarti a stare con Emir questa volta", con queste parole Vildan appoggerà la fuga di Nihan. Le anticipazioni delle puntate della seconda stagione di Endless Love rivelano che Nihan avrà l'appoggio della madre e lascerà Istanbul di nascosto per scappare a Londra. Vildan, distrutta dalla perdita di Ozan e Onder, conterà sul nipotino in arrivo e chiederà a Zeynep di starle accanto.

Il dolore cambia Vildan Sezin

Per Vildan arriverà un profondo cambiamento a causa delle tragedie che colpiranno la sua vita. La donna perderà nel giro di poche ore il marito Onder e il figlio Ozan, e non sarà più la stessa.

Il dolore prenderà il sopravvento e l'aggressività di un tempo lascerà spazio a una disarmante rassegnazione. Vildan andrà a stare da Leyla, recuperando il rapporto che per anni ha rifiutato con la sorella, ma le novità non finiranno qui. La madre di Nihan sarà più dolce anche nei confronti di Zeynep, tanto da chiamarla per chiederle di restarle accanto. La morte di Ozan e Onder porteranno Vildan anche a riflettere sulla grande sofferenza che Nihan è stata costretta subire sposando Emir contro la sua volontà. Vildan cambierà il suo modo di vedere anche questa situazione, tanto che appoggerà la fuga di Nihan.

La convalescenza di Emir

Emir sarà ancora ricoverato in ospedale dopo aver rischiato la vita nello scontro con Kemal.

Anche se sarà fuori pericolo, sarà ancora molto fragile fisicamente, visto che è stato colpito da paralisi a una gamba. Nihan aspetterà un figlio da Kemal, ma non riuscirà a dirgli la verità in carcere dopo la sparatoria, visto che lui non vorrà vederla. Si renderà conto di non avere molto tempo per non ricadere nella trappola di Emir e organizzerà una fuga a Londra.

Nihan penserà di rifarsi una vita lontano da Istanbul e farà dieci prenotazioni diverse a suo nome in aeroporto per depistare Emir. Kozcuoğlu si servirà dei suoi uomini per tenere sotto controllo la moglie, ma all'inizio questo non basterà. Nihan avrà la complicità di Vildan, che mentirà a Galip dicendo di non sapere nulla di sua figlia.

Appena resterà da sola, la signora Sezin chiamerà la figlia dicendole di non tornare a casa. "Scappa ragazza mia, non condannarti a stare con Emir questa volta". Nihan chiederà a Vildan di partire insieme a lei, ma la donna rifiuterà la proposta.

La delusione di Nihan dopo il rifiuto di Kemal

Nelle puntate precedenti, Nihan è andata in carcere a trovare Kemal per rivelargli che aspetta un figlio da lui. Soydere ha rifiutato l'incontro con Nihan e lei si è sentita ferita: "Non merita di sapere la verità". Appena fuori dal carcere, la donna ha rilasciato un'intervista e ha annunciato a tutti di essere incinta di Emir. Kemal ha appreso la notizia da una guardia carceraria e ha visto crollare tutte le sue speranze.