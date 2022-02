Continua l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 15:55 su Rai 1. Le anticipazioni relative alla puntata che sarà trasmessa il 16 febbraio svelano nuovi colpi di scena. Si assisterà, difatti, ad un'avvicinamento fra Ezio e Gloria, da tempo sospirato dal pubblico a casa. La signorina Moreau si troverà per caso a soccorrere una partoriente, trovandosi Colombo nei pressi, la donna chiederà supporto al suo ex marito. Questo momento molto delicato farà in modo che fra i due si riaccenda la magia di un tempo.

Agnese, invece, verrà informata da Armando del fatto che Rocco si sia innamorato di un'altra ragazza. Maria, intanto, risulta esserne ancora all'oscuro, tanto da essere convinta che presto si sposeranno. Nel frattempo sarà dato spazio anche alle vicende intriganti dei Guarnieri. Flora sembra essere piuttosto presa da Umberto, tanto da non riuscire più a nasconderlo. Difatti fra i due succederà qualcosa di inaspettato, anche se Guarnieri continua ad essere in pena per le sorti di sua cognata.

Il Paradiso, puntata 16 febbraio: Gloria e Colombo soccorrono una donna in travaglio

Ne corso della puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda il 16 febbraio, si assisterà al tanto atteso avvicinamento fra Ezio e Gloria.

I due sembravano già essersi avvicinati da un po' di tempo, mettendo da parte i rancori del passato. Tuttavia nel momento in cui, Gloria chiederà a Colombo di aiutarla nell'assistere al parto di una donna. La magia della nascita farà in modo che fra i due si ripristini la sintonia di un tempo.

Il Paradiso, episodio 16/2: Rocco innamorato di un'altra

Per una coppia che si avvicina, ce ne sarà un'altra che invece si allontanerà, forse in modo irreversibile. Stando alle anticipazioni della puntata del 16 febbraio de Il Paradiso, Agnese apprenderà da Armando che Rocco si è innamorato di un'altra ragazza. Tuttavia Maria è ancora ignara del fatto che il suo fidanzato stia con un'altra, e che probabilmente non vorrà più sposarla.

Al contempo Sandro incontrerà l'attrice che dovrà cantare la sua canzone nel film musicale. Recalcati, però, non sembra convinto dalla voce della giovane, forse perché incantato dalle doti canore della sua consorte.

Il Paradiso, spoiler 16 febbraio: Flora attratta da Umberto

Gli spoiler della puntata de Il Paradiso delle Signore che sarà trasmessa il 16 febbraio Flora rivelerà ad Umberto di essere molto legata a lui. Dopo la confessione della ragazza, fra i due succederà qualcosa di completamente inaspettato. Tuttavia Guarnieri continuerà ad essere in pena per le sorti della contessa, di cui si hanno poche notizie.