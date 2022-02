Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 15:55 su Rai Uno. Le anticipazioni relative alla puntata che sarà trasmessa martedì 15 febbraio svelano nuovi colpi di scena. Gemma, dopo aver compreso di aver creato disagi con la questione della lettera, vorrebbe parlare con Ezio per raccontargli la verità. Tuttavia Veronica preferisce tutale la figlia, ed impedirà alla ragazza di vuotare il sacco con il patrigno. Al contempo la donna accetta la decisione di Colombo di rimandare il matrimonio. Il padre di Stefania apprezza il gesto della sua compagnia, ma non riesce ancora a fidarsi di lei.

Sandro, intanto, determinato a riconquistare Tina, compirà un passo in avanti per riavvicinarsi alla ragazza. Recalcati stringerà un accordo con Orlando affinché scrivano una canzone per il film musicale. Umberto cercherà di fare pressioni su Flora affinché accetti un invito a pranzo da parte di Romagnoli, in modo da carpire le prossime strategie del nemico. Guarnieri, però, ignora che la cosa gli si ritorcerà contro, dato che Dante è più furbo di quanto sembri.

Il Paradiso delle Signore, puntata 15/2: Veronica annulla le nozze

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda martedì 15 febbraio, Gemma capirà di aver commesso un grosso errore con il gesto della lettera. La ragazza, notando la sofferenza della madre, penserà di parlare con Ezio per confidargli come sono andate realmente le cose.

Veronica, però, non vuole che la figlia si assuma le sue responsabilità, e pur di proteggerla è disposta a perdere il suo amato compagno. Al contempo la signora Zanatta dichiarerà a Colombo di accettare la sua decisione di rimandare il matrimonio. L'uomo apprezzerà il gesto della sua compagna, tuttavia è ancora troppo poco per ritornare a fidarsi di lei dopo la questione della lettera di minacce.

Il Paradiso, spoiler 15 febbraio: Sandro alla riconquista di Tina

La trama dell'episodio de Il Paradiso delle Signore del 15 febbraio lascerà spazio anche alla tormentata vita sentimentale della giovane Amato. Sandro sembra determinato più che mai a riconquistare la moglie, pertanto compirà un passo importante per fare colpo sulla ragazze.

Recalcati stipulerà un accordo con Orlando per la stesura di una canzone per il film musicale. In questo modo Tina non potrà non notare gli sforzi che il suo fedifrago marito sta compiendo per ricucire il loro rapporto.

Il Paradiso, episodio 15/2: Umberto fa pressioni su Flora

Stando alle anticipazioni della puntata del 15/2 de Il Paradiso Umberto cercherà di convincere la giovane Gentile ad accettare un invito a pranzo da parte di Romagnoli. L'intento del commendatore sarebbe quello di estorcere qualche informazione al nemico, in modo da poter anticiparne le mosse. Tuttavia Guarnieri ignora l'astuzia del suo rivale, il quale saprà trarre vantaggio dall'incontro con Flora.