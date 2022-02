La puntata de Il Paradiso delle Signore del 16 febbraio sarà ricca di colpi di scena. Infatti, Gloria ed Ezio si riavvicineranno, mentre Agnese scoprirà che suo nipote Rocco ha perso la testa per un'altra donna. Nel frattempo, Flora Gentile non riuscirà più a nascondere i sentimenti che prova nei confronti di Umberto Guarnieri e fra l'imprenditore e la stilista accadrà qualcosa di inaspettato.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 16 febbraio: Gloria ed Ezio assistono una donna in travaglio

Il rapporto fra Veronica ed Ezio sarà minato dalla presenza ingombrante dell'ex moglie di Colombo.

Infatti, i genitori di Stefania si troveranno molto vicini nell'episodio de Il Paradiso delle signore che andrà in onda nel pomeriggio di mercoledì 16 febbraio. La capocommessa e il direttore commerciale della Palmieri avranno modo di rivivere il loro passato, grazie ad un imprevisto. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che Gloria dovrà assistere una donna in travaglio e, per puro caso, anche Ezio l'aiuterà.

Il Paradiso delle signore, trama 16 febbraio: Ezio e Gloria si riavvicinano

In quell'occasione, Ezio si troverà nei paraggi e vedrà la sua ex moglie aiutare la donna in gravidanza. La ex moglie di Colombo, prima di diventare capocommessa de Il Paradiso delle signore, aveva svolto la professione di ostetrica.

L'attività della mamma di Stefania era stata causa della fine del suo matrimonio, in quanto Moreau era stata accusata di praticare l'aborto. La condivisione di un momento insieme, legato in qualche modo alla vita coniugale del loro passato, permetterà agli ex coniugi di riavvicinarsi.

Il Paradiso delle signore, puntata 16 febbraio: Rocco ama un'altra donna, Flora è legata a Umberto

Nel frattempo, ci saranno importanti novità per Rocco e Maria. Infatti, la zia del ciclista riuscirà a scoprire cosa sta accadendo a suo nipote. A tal proposito, la sarta de Il Paradiso delle signore verrà a conoscenza che il ciclista si è innamorato di un'altra donna e, pertanto, telefonerà ad Armando.

Maria, intanto, sarà ignara di quello che sta accadendo al suo fidanzato. A Villa Guarnieri, invece, ci saranno novità riguardo Flora, che proverà sentimenti per Umberto e non riuscirà a fare finta di niente. La figlia di Achille Ravasi, infatti, ammetterà di essere molto legata al papà di Marta. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che nell'episodio del 16 febbraio fra Flora e Umberto succederà qualcosa di inaspettato. Al momento non è chiaro cosa accadrà fra i due protagonisti della fiction. Non resta pertanto che attendere la messa in onda dell'episodio per scoprire nel dettaglio qualcosa in più sulla vicenda.