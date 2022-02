Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 15:55 su Rai Uno. Le anticipazioni relative alla puntata che sarà trasmessa lunedì 21 febbraio svelano nuovi colpi di scena. A casa Colombo l'atmosfera apparirà più rilassata, poiché Ezio verrà a sapere che è stata Gemma l'artefice della lettera minatoria. A questo punto l'uomo capirà che la sua compagna ha agito esclusivamente per difendere la figlia, pertanto riuscirà a perdonarla. Dante e Fiorenza continueranno a pianificare le loro strategie per distruggere il grande magazzino, e l'immagine di Vittorio e dei Guarnieri.

Romagnoli, allo stesso tempo, mirerà a conquistare la cognata di Conti, la quale non immagina quali siano le reali intenzioni del giovane. Stefania, intanto, avendo fatto diversi passi in avanti in ambito giornalistico, riceverà da Vittorio un importante incarico. La ragazza dovrà scriverà un articolo riguardante la nuova Legge sulle Donne. Sandro vuole fare breccia nel cuore di sua moglie per risanare il loro matrimonio. Pertanto le farà ascoltare il brano che ha scritto per lei.

Il Paradiso delle Signore, puntata 21 febbraio: torna la pace a casa Colombo

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 21 febbraio sarà dato notevole spazio alle vicende riguardanti la famiglia Colombo.

Ezio si mostrerà molto più morbido nei confronti di Veronica, dopo essere venuto a conoscenza della verità riguardo alla lettere di minacce a Gloria. L'uomo, consapevole che sia stata Gemma a scrivere ed inviare la missiva, sarà pronto a perdonare la signora Zanatta, la quale si era presa le colpe, per tutelare la figlia.

Il Paradiso, episodio 21/2: Beatrice ignora le intenzioni di Dante

Gli spoiler dell'episodio de Il Paradiso del 21 febbraio svelano che i due perfidi cugini andranno avanti con il loro piano per rovinare Vittorio ed Umberto. Romagnoli continuerà la sua corte nei confronti di Beatrice, mostrando il suo lato affascinante e romantico.

La cognata di Conti, tuttavia, ignora le reali intenzioni dell'ex amante di Marta. Vittorio, intanto, premierà la determinazione ed il talento di Stefania, assegnandole un incarico esclusivo. La signorina Colombo dovrà scrivere un articolo riguardo la nuova Legge sulle Donne.

Il Paradiso delle Signore, spoiler 21/2: Sandra riconquista Tina

Stando alle anticipazioni della puntata in onda lunedì 21 febbraio, anche un'altra coppia metterà da parte i dissapori passati. Si tratta di Sandro e Tina, i quali sembreranno riavvicinarsi, dopo che l'uomo le farà ascoltare il brano che ha scritto per lei. La giovane Amato, nonostante le reticenze iniziali, ammetterà di essersi emozionata nell'ascoltare il pezzo che Recalcati ha realizzato per lei.