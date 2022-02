Proseguono le trame di Un posto al sole delle puntate in onda su Rai 3 dal 21 al 25 febbraio alle 20:45 e su RaiPlay, dove sono disponibili gli episodi in replica.

Preoccupa la situazione di Nunzio, ai ferri corti con Katia. Franco è decisamente in ansia, specie dopo che Nunzio ha lasciato il lavoro e insultato Roberto Ferri. La notizia ha mandato in allerta anche Katia, già vessata dal suo ex compagno. Mentre in una storyline più leggera Raffaele e Renato saranno in hangover, dopo aver alzato troppo il gomito.

Chiara, invece, non riesce a liberarsi dalla sua dipendenza da sostanze.

Senza continui 'aiutini', la giovane Petrone non riesce a reggere nemmeno una tranquilla giornata lavorativa. Ferri ha chiaramente percepito la sua fragilità e ne sta approfittando per avere il massimo profitto dalla vendita del gruppo.

Nel frattempo Cerruti è sempre convinto che Bruno l'abbia tradito e non ha nemmeno ascoltato i consigli di Mariella, che l'ha invitato a concedere a medico almeno il beneficio del dubbio. Nelle nuove puntate settimanali di Upas, saranno tantissime le novità, tra cui un doppio gradito ritorno nella soap.

Anticipazioni Un posto al sole settimana 21-25 febbraio 2022

Nelle nuove puntate di Un posto al sole ci sarà spazio per parlare della situazione tra Franco e Katia, che si sono avvicinati molto dopo la partenza di Angela.

Entrambi capiranno che è giunto il momento di prendere una decisione per non compromettere la situazione.

Nel frattempo, Rossella avrà una sgradita sorpresa: Virginia arriverà a Napoli, decisa a riprendersi Riccardo. Ross deve anche tenere a freno la sua emotività davanti a Corrado, ma con tutti i problemi che l'hanno afflitta nell'ultimo periodo, non sarà affatto semplice.

Dopo tanto tempo, alla Terrazza torneranno le gemelle Cirillo. Micaela e Manuela saranno pronte a portare scompiglio come sempre, proprio ora che tra Niko e Susanna le cose vanno decisamente bene.

Franco inizia a sospettare di Katia

Giulia, già da tempo, nutre delle perplessità sull'arrivo di Katia a Napoli. Dopo che Franco avrà sentito la ricostruzione di Giovanni sulla fine della loro relazione, inizierà a sospettare che la madre di Nunzio non le abbia detto la verità.

Intanto, Mariella incontrerà per puro caso una sua vecchia fiamma mentre è in servizio e, ancora affascinata, non gli metterà la multa. Ovviamente, questo incontro rimarrà un segreto di Mariella, che terrà la bocca chiusa con Guido.

Nonostante Chiara sia nel tunnel della dipendenza, cercherà comunque un contatto con Nunzio, ormai senza più un punto di riferimento.

Un incontro fatale per Renato, anticipazioni Un posto al sole

Ci sarà spazio anche per divertenti teatrini nelle puntate settimanali di Upas. Renato e Raffaele stanno frequentando un corso da sommelier, ma la situazione sfuggirà loro di mano.

Franco dovrà tenere a bada il suocero in versione buffamente molesta, ma non sarà finita qui.

Renato farà un incontro fatale davvero spassoso e Raffaele non perderà tempo per prenderlo in giro. I due dovranno poi fare i conti con un hangover, con nausea e mal di testa che faranno passare loro la voglia di bere per un bel po'.