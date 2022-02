Scoppia la lite nella casa del GF Vip tra Jessica e Nathaly. Questa mattina, a poche ore dalla nuova puntata serale in onda su Canale 5, le due inquiline si sono ritrovate ai ferri corti per questioni legate al cibo.

Il motivo? Jessica ha accusato Nathaly di rubare cibo in casa e di metterselo da parte per poterlo mangiare da sola. Affermazioni che hanno mandato in tilt la showgirl, la quale ha affrontato a muso duro la principessina, salvo poi lasciarsi andare ad una affermazione infelice.

Scoppia la lite tra Nathaly e Jessica al Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, la polemica nella casa del GF Vip è scoppiata nel momento in cui Jessica ha scelto di puntare il dito contro la showgirl, accusandola di aver rubato del cibo dalla cucina.

"Ogni volta chiudiamo gli occhi, non parlare mai più della divisione della spesa", ha sbottato Jessica dando vita alla lite furiosa che è scoppiata questa mattina con la Caldonazzo.

"Ma come ti permetti. E allora dimmi cosa mi sarei rubata", ha subito sbottato Nathalu che non ha gradito affatto le accuse che le sono state fatte dalla principessina ed ha prontamente replicato e risposto per le rime.

Nathaly accusata di rubare cibo al GF Vip: duro attacco da parte di Jessica

"Hai rubato il riso di Soleil, le banane. Lo sappiamo tutti quanti. Ti mangi le cose di nascosto. Tanto lo sappiamo tutti che ti nascondi il cibo e ti prendiamo in giro", ha aggiunto Jessica che si è detta sicura delle sue affermazioni e, ad un certo punto, ha chiesto anche agli altri concorrenti di confermare la sua versione dei fatti e di non farla passare per matta.

"Ti nascondi qualunque le cose, anche le marmellate", ha proseguito Jessica che è andata avanti per la sua strada, sicura e convinta al 100% del fatto che Nathaly nasconda e rubi cibo nella casa del GF Vip.

"Ma come ti permetti di dire questo, mi stai infamando", ha sentenziato la Caldonazzo visibilmente alterata e adirata per queste affermazioni sul suo conto che la mettono in cattiva luce agli occhi della casa e del pubblico che segue il reality show.

Nathaly sbotta contro Jessica

Ma non è finita qui, perché nel corso della furiosa litigata che c'è stata tra le due inquiline, Nathaly si è lasciata andare ad una frase di cattivo gusto sul conto della vita sentimentale della principessina che più volte, durante questa esperienza al GF Vip, ha ammesso di essere alla ricerca del suo principe azzurro.

"Tu soffri poverina perché nessuno ti vuole", ha esclamato Nathaly Caldonazzo lasciandosi andare a questa frecciatina al vetriolo.

"Ma va non mi rompere i cog... Nathaly, stammi larga e non iniziare", ha chiosato la principessina che non ha affatto digerito l'offesa della showgirl.