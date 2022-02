Ci sarà la seconda stagione de La Sposa con Serena Rossi? La fiction Rai che ha fatto compagnia ai telespettatori ottenendo un successo da record, avrebbe in programma un seguito. Potrebbero dunque continuare le vicende di Maria, interpretata da Serena Rossi, che si è sposata per procura con il fine di aiutare economicamente la sua famiglia. Inaspettatamente, Maria e Italo si sono innamorati, nonostante siano arrivati all'altare da perfetti sconosciuti. Dopo un periodo non proprio facile, in cui Maria ha dovuto rimboccarsi le maniche per adattarsi a una vita nuova, è arrivata la serenità e la voglia di combattere.

Già, perché la nostra amata protagonista ha lottato anche per i diritti delle donne, tanto da fondare una cooperativa gestita unicamente al femminile. Non sono mancate le tragedie, certo, ma la fiction ha lasciato diverse porte aperte: come se la caverà Maria senza Italo? E che ne sarà della sua bambina?

La Sposa 2 si farà? Parla Giorgio Marchesi

La prima stagione della fortunatissima fiction Rai La Sposa si è conclusa in modo tragico, con Italo che si lancia tra le fiamme per salvare Paolino. Maria è stata poi ricoverata in ospedale per gravi problemi di salute, per fortuna superati. E' diventata madre di una bellissima bambina e ha fondato la prima cooperativa gestita da sole donne. Una storia di coraggio e di emancipazione femminile che ha convinto a pieno l'esigente ma attento pubblico Rai.

Nella prima serata della domenica Rai, al posto de La Sposa ora c'è L'amica Geniale, che sta ottenendo buoni risultati in termini di share. Il pubblico, tuttavia, chiede a gran voce la seconda stagione della fiction con Serena Rossi e Giorgio Marchesi.

A dare buone notizie è proprio l'attore che, in una intervista a La vita in diretta, ha rilasciato interessanti dichiarazioni a proposito de La Sposa 2.

Giorgio Marchesi e le dichiarazioni sulla seconda stagione de La Sposa

L'attore, dopo aver ringraziato il pubblico per il grande seguito e l'affetto dimostrato anche sui social, ha rivelato di non aver mai pensato a un successo così grande per quanto riguarda gli ascolti.

Marchesi ha poi aggiunto che c'è stata una reazione piuttosto forte dopo la morte di Italo.

Il pubblico avrebbe voluto un finale positivo, che coronasse il sogno d'amore di Maria e desse un senso alle sue fatiche e al suo sacrificio.

Ma ci sarà la seconda stagione de La Sposa? Giorgio Marchesi ha fatto felici i fan: ''Se ne sta parlando''. Ovviamente, lui non ci sarà, dl momento che Italo ha perso la vita per salvare Paolino: ''Non credo possa risorgere'', ha infatti aggiunto l'attore. Dunque, non resta che attendere notizie più certe su La Sposa 2, che sicuramente arriveranno a breve.